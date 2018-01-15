2018. január 16.,
kedd, Gusztáv napja

Kiképzésen vannak Cegléden a szaúdi rendőrök

Hír TV

2018. január 15., hétfő 21:12, frissítve: hétfő 22:15

Terrorelhárításhoz szükséges kiképzésen vesznek részt a Cegléden migránsnak nézett szaúdi rendőrök – tudta meg a Ceglédi Panoráma.
Szaúdi rendőröket nézhettek migránsnak Cegléden

Magyar NemzetSzaúdi rendőröket nézhettek migránsnak Cegléden

Arab turistacsoportra hívtak rendőröket a helyiek Cegléden

Hír TVArab turistacsoportra hívtak rendőröket a helyiek Cegléden

A közel-keleti rendészekből álló csoport Ceglédhez közeli községben tölt el pár hetet egy rendőrkutyás képzésen. A helyi lap úgy tájékoztatott, a január elején történt eset után a szaúdi rendőrök a helyi kapitányságon önként mutatták be irataikat. Korábban más településen is előfordult, hogy a temetőben összegyűlt tömeget vagy önkéntes diákokat néztek menekülteknek.

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Ceglédmigránsok

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