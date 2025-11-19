Keresés

2025. 11. 19. Szerda
Kijevi tisztogatás: Az ukrán vezetés a korrupciós botrányok miatt kényszerült a gyors leváltásokra

2025. november 19., szerda 16:50
Ukrajna Korrupció Miniszterek menesztése Energetika Politikai válság

Hosszú vita és ellenzéki tiltakozások után az ukrán parlament szerdán végrehajtotta a kényszerű tisztogatást: menesztette posztjáról Szvitlana Hrincsuk energetikai és Herman Haluscsenko igazságügyi minisztereket. A két tárcavezető leváltására annak nyomán került sor, hogy a korrupcióellenes hatóságok széles körű vizsgálatot indítottak az ország energetikai szektorában.

  • Kijevi tisztogatás: Az ukrán vezetés a korrupciós botrányok miatt kényszerült a gyors leváltásokra

Az ukrán parlament szerdán menesztette posztjáról Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, Herman Haluscsenkót. A két tárcavezető leváltására azt követően került sor, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóságok széles körű műveletet indítottak az ország energetikai szektorát érintő korrupciós ügyletek feltárására.

 A leváltások politikai logikája

 Hrincsuk, aki csupán július 17. óta vezette az energetikai tárcát, maga nyújtotta be lemondását, összeférhetetlenség miatt mentették fel; leváltását 315 képviselő támogatta. Haluscsenko igazságügy-miniszteri tisztségéről való leváltására 323 képviselő szavazott a 450 fős törvényhozásban.

A szavazások politikai hátterét Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettese világította meg a parlament előtt. Kijelentette: a határozati javaslatok benyújtásának politikai oka a kormány és Ukrajna vezetésének kompromittálódása volt a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) által feltárt ügyek tekintetében.

Ez a kijelentés megerősíti, hogy a miniszterek eltávolítása elsősorban politikai kárenyhítés volt, amely a nemzetközi partnerek felé igyekszik demonstrálni az elszámoltathatóságot. Kacska hangsúlyozta, hogy a kormány nem fog eltűrni semmilyen korrupciót, és reagálni fognak a feltárt esetekre.

 Távol maradó vezetők

 Jelzésértékű, hogy a leváltott miniszterek nem jelentek meg a plenáris ülésen, ami felháborodást váltott ki a képviselők körében. Ruszlan Sztefancsuk házelnök elmondta, a jogszabályoknak megfelelően értesítették őket a felmentési eljárásról.

Ugyanígy hiányzott az ülésről a miniszterelnök is, aki Kacska szerint azért maradt távol, mert tárgyalásokat folytat a Nemzetközi Valutaalappal (IMF). Ez a távollét jól mutatja, hogy a kormányzat legfőbb prioritása a külső pénzügyi stabilitás fenntartása, amelynek érdekében a korrupciós ügyek politikai rendezése elengedhetetlen.

A miniszterek leváltása tehát a politikai túlélés pragmatikus cselekedete volt, amely célja a nemzetközi finanszírozási hálózatok nyitva tartása a kompromittálódás ellenére is.

Forrás: MTI

