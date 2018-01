Kihúzhatja a kispártok lába alól a talajt az NVB

Az országgyűlési választáson törölni kell a pártlistát jelölölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, ha a listát állító jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltjeinek száma egy vagy több jelölt kiesése miatt a szavazás megkezdéséig bármikor nem éri a törvényben foglalt minimumot – mondta Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke.

Ez azt jelenti, hogy egy párt országos listáját törölni kell, ha az egyéni választókerületi jelöltek száma 27 alá csökken – döntött a NVB.

Ahhoz, hogy egy párt listán is induljon kilenc megyében és Budapesten is kell indítani a legkevesebb 27 jelöltet. A Fidesz frakcióvezetője szerint nem áll lehetetlen feladat előtt az ellenzék.

Végképp nem akarok az ellenzéknek tanácsokat adni és tanácsadójuk lenni, de hát 27 választókerületet kiválasztani nem olyan nagy dolog, ahol mérsékeltebbek a balliberális oldal esélyei, hogyha ott mindenki jelöltet állít, akkor utána 150 lista is lehet a baloldalon – mondta Gulyás Gergely.

Elnyomó, illiberális, putyini módszereket alkalmaz az NVB - reagált az Együtt. Bár a kis párt választmányi elnöke szerint ezzel együtt sem tudják megakadályozni, hogy tisztességes ellenzéki együttműködések alakuljanak ki.

Ezen igazából semmi nem fog múlni az ellenzéki együttműködést érintően, a pártok hogy ha akarnak egy - egy ellenzéki jelöltben, ennek ellenére is meg tudnak állapodni, az azonban ténykérdés, most már teljesen világos, hogy a FIDESZ mindent elfog követni annak érdekében hogy akár a törvény betűjével ellentétes jogértelmezéssel próbáljon lezárni utakat - mondta Szigetvári Viktor, a párt választmányi elnöke.

A Fidesz ismét alapjogokat sért ezzel – ezt már Mirkóczki Ádám jobbikos országgyűlési képviselő mondta.

A Fidesz egyébként annyira retteg már, hogy nemcsak az ÁSZ-szal, a NAV-val, nemcsak a parlamenti, bizottsági munka akadályoztatásával tesz keresztbe, a munkájukat végezni próbáló ellenzéki politikusoknak és pártoknak, hanem minden létező eszközzel – véli Mirkóczki.

Ha a döntést megkérdőjelezi egy párt, akkor a Kúriához fordulhat, a legfőbb bírói fórumnak pedig gyorsan, három napon belül döntést kell hoznia

Az elmúlt években az ellenzéki pártok sem gondolták másként, mindannyian úgy készültek, hogy legalább 27 jelöltjüket állva kell tartani ahhoz, hogy a listájuk megmaradjon, most derült ki igazából a legtöbb jelölt számára, a legtöbb párt számára, hogy lehet, hogy a törvényt másként is lehet értelmezni, de ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor az a logikusabb érvelés, hogy ha egy pártnak visszaesik a törvényi szabályozás szerinti határérték alá az egyéni jelöltek száma, akkor miért is ne veszítené az országos listáját – mondta el a Political Capital választási szakértője, László Róbert.

A NVB testülete éppen csonka, amikor ugyanis az államfő kiírta a választás időpontját, a parlamenti frakcióval rendelkező pártok küldötteinek tagsága automatikusan megszűnt. A bizottságnak jelenleg csak olyan tagjai vannak, akiket a parlament 2013-ban kétharmaddal választott.