Kihívták Orbánt, a tét: minden stadion mellett egy kórház

Fekete-Győr András Felcsútról, a Pancho-arénától üzent a miniszterelnöknek. Azt mondta: tudják, hogy Orbán Viktor nem mer kiállni vitázni velük, viszont akárcsak a kormányfő, ők is szeretnek focizni.

Fekete-Győr András hozzátette, hogy a meccs tétje az lenne, hogy ha ők nyernek, akkor minden létező stadion mellé épüljön egy kórház is.

„Eljött ide a momentum generáció aranycsapata, itt vagyunk 11-en. Tulajdonképpeni fiatal demokraták, akik ki szeretnénk hívni egy focimeccsre az öreg despotákat és Orbán Viktort. Ugye azt tudjuk, hogy Orbán Viktor nem mer kiállni vitázni velünk, nem mer beszélni az ország kihívásairól és problémáiról, viszont azt is tudjuk róla, hogy imád focizni. Mi is imádunk focizni úgyhogy ezúton is szeretnénk megkérni őt arra, hogy hozza el a csapatát és focizzunk egyet. Legalább addig sem állnak üresen a stadionok és ezt a mögöttünk lévő Pancho arénát is megtudjuk tölteni emberekkel” – így a Momentum elnöke.