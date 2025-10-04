Kihallgatták Juhász Pétert a pedofil ügyben + videó

Megosztás itt:

Trágárkodással kezdte nyilatkozatát a Bajnai Gordon fémjelezte párt, az Együtt korábbi országgyűlési képviselője miután a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken tanúként kihallgatta.

A baloldali politikusból lett influenszert azért hallgatta ki az ügyészség, mert egy úgynevezett internetes igehirdető Juhász Péter egyik műsorában arról beszélt, hogy magas rangú politikus érintett lehet a Szőlő utcai pedofilbotrányban.

Azonban kiderült, hogy a Szőlő utcában nincs gyermekotthon. Az intézet ugyanis egy fiatalkorúaknak fenntartott intézmény, ahol 12 és 18 év közötti fiúk töltik le büntetésüket.

Továbbá a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát májusban már őrizetbe vették emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt.