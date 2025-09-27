Kihagyhatatlan: Magyarország nélkül elfelejtheti Európa a drónfalat! - Szalay-Bobrovniczky keményen odaszólt

Megosztás itt:

Gripenek éles riasztásban és a drónfal stratégia

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter világosan fogalmazott az európai drónvédelem jövőjével kapcsolatban. Egy online egyeztetést követően hangsúlyozta, hogy Európa biztonsága oszthatatlan, ezért az Európai Unió keleti drónvédelmi képességeinek fejlesztéséről nem lehet Magyarország és Szlovákia bevonása nélkül beszélni. Magyarország kulcsfontosságú stratégiai szereplő Európa keleti határán.

A miniszter kiemelte, hogy a közelmúlt eszkaláció irányába mutató eseményei megerősítik, hogy az ukrajnai háború mielőbbi megoldásához béketárgyalásokra van szükség. Magyarország elkötelezetten támogatja a béketörekvéseket, különös tekintettel Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseire. Ezzel párhuzamosan Magyarország határozottan elítéli a közelmúlt légtérsértéseit, és teljes szolidaritást vállal az érintett szövetségesekkel.

Kiemelt prioritás és előrelépés

A drón- és drónelhárító képességek fejlesztése mind a NATO, mind az EU szakmai fórumain prioritás. Magyarország számára ez kiemelt fontosságú, mivel a keleti határok védelme az egyik legnagyobb kihívás. A honvédelmi miniszter rámutatott: a keleti határaink drónvédelme tekintetében a szükséges intézkedéseket időben megtettük.

A magyar elkötelezettséget a tettek is igazolják: Magyarország számos NATO-tagállam légtérrendészetében vesz részt. A Horvátország és Szlovénia feletti felügyelet mellett a katonai szövetség keleti szárnyán Szlovákia, valamint a három balti állam légterének felügyeletében is kulcsszerepet játszanak a magyar Gripenek.

Orosz riasztás: tizedik eset a Baltikumban

A Gripenek szerepvállalása jól mutatja Magyarország súlyát a szövetségen belül. A balti légtérben augusztus 1-je óta szolgálatot teljesítő magyar repülőgépek péntek reggel már a tizedik éles riasztást kapták. Az incidens ezúttal orosz katonai repülőgépek miatt következett be, ami rávilágít a keleti határ állandó feszültségére.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megerősítette: Magyarország elkötelezett a NATO-tagságából fakadó kötelezettségek és a szövetség keleti határainak védelme iránt. A miniszteri nyilatkozat egyértelmű üzenet: a drónfal csak a teljes szövetségi összefogással és Magyarország aktív részvételével lehet hatékony, garantálva Európa közös biztonságát.

