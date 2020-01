Kigyulladt három épület Óbudán

Meg kell állítani a gátlástalan börtönbizniszt - jelentette ki a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc azt mondta, a börtönbiznisz iparággá vált, amelyben bűnözők és ügyvédek gazdagodnak, amikor milliókat perelnek ki az államtól a rossz fogvatartási körülményekre hivatkozva. Tovább duzzadt a szombathelyi polgármesteri hivatal - ezt írja a VAOL. A Vas megyei hírportál szerint pár hónap leforgása alatt mintegy ötven fővel emelkedett az önkormányzat dolgozóinak száma. A portál felidézi: a Nemény András vezette baloldali többségű közgyűlés először az önkormányzati választás után 16 fővel gyarapodott, majd január 1-jével újabb 31 fő lépett be. A Jobbiknak az Európai Néppártban a helye –jelentette ki a Hír Tv híradójának a korábbi radikális párt frakcióvezető-helyettese. Lukács László azután beszélt erről, hogy a szocialisták EP-képviselője Ujhelyi István is amellett érvelt egy lakossági fórumon, hogy vegyék fel a Jobbikot az Európai Néppártba. Félidős konzultációt tart Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Fidesz-KDNP választókerületi elnökeivel - közölte a Fidesz. A Soros-hálózat feszültséget kelt a gyöngyöspatai cigányok között, és a magyar államnak is kárt okoz - hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István kiemelte: egyetértenek a miniszterelnökkel és igazságtalannak tartják azt a százmillió forintos kártérítést, amit a tőzsdespekuláns hálózata által indított perben ítéltek meg a helyi cigány családok számára. A kormánypárti frakciók szerint is meg kell állítani a „börtönbizniszt”, azt a jelenséget, hogy a fogva tartottak milliókat perelnek ki az államtól az általuk rossznak tartott börtönviszonyok miatt - közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése 2020-ban, a gazdák kiszámíthatóságra számíthatnak a támogatáspolitikában - mondta Nagy István agrárminiszter. Vitákkal teli időszakra számít a kormány az európai politikában, mert még mindig fennállnak az identitásválság okai, amelyeket az újra erősödő migráció hoz felszínre - mondta Dömötör Csaba parlamenti államtitkár a Kossuth Rádióban. Ausztria hidat alkot Kelet- és Nyugat-Európa között - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján Brüsszelben. Legalább 11 migráns - köztük 8 gyermek - fulladt az Égei-tengerbe, miután elsüllyedt a csónakjuk a török partok közelében - jelentette az Anadolu hírügynökség. Egyre kevesebb elutasított menedékkérőt sikerül hazajuttatni Németországból, a kitoloncolások száma tavaly is csökkent - írta a Welt am Sonntag. Egyre több helyi politikus és tisztségviselő ellen követnek el bűncselekményeket Németországban egy vasárnapi lapbeszámoló szerint. Bejelentette új kormányának összetételét Pedro Sánchez miniszterelnök, ez a spanyol demokrácia első koalíciós kabinetje a Spanyol Szocialista Munkáspárt és az Együtt képesek vagyunk radikális baloldali pártszövetség együttműködésével. Az Európai Unió „nem hagyja magát siettetni" a Nagy-Britanniával tervezett szabadkereskedelmi megállapodással - mondta az ír miniszterelnök-helyettes. Közös nyilatkozatban szólította fel Iránt Angela Merkel német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő és Boris Johnson brit miniszterelnök az ország atomprogramjáról 2015-ben kötött megállapodás előírásainak betartására. Kilenc tüzérségi lövedék csapódott be Irakban egy légitámaszpontra, amelyen korábban amerikai katonák szolgáltak - adta hírül az iraki rendőrség. Zárt ajtók mögött hallgatta meg Teheránban az iráni parlament Hosszein Szalamit, az iráni Forradalmi Gárda parancsnokát a gárda magas rangú tábornokának amerikai likvidálásáról, az iráni válaszcsapásról és az ukrán utasszállító lelövéséről. Tüntetéseket tartottak Teheránban, miután Irán bejelentette, hogy a Forradalmi Gárda lőtte le tévedésből az ukrán utasszállító repülőgépet 176 emberrel a fedélzetén. A tüntetők a vezetés szemére vetették, hogy napokig tagadta a repülőgép lelövését. A feszültség enyhítését szorgalmazta Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, miután előző éjjel Teheránban rövid időre előállították Nagy-Britannia teheráni nagykövetét, akit azzal vádoltak, hogy részt vett egy tüntetésen. Ezrek vonultak utcára Hongkong üzleti negyedében vasárnap az általános választójog bevezetését követelve a szeptemberben esedékes törvényhozó tanácsi választásokra. Vulkáni hamu és füstfelhő miatt lezárták a Fülöp-szigetek fővárosának repülőterét, a környékről pedig emberek tízezreit szállították otthonaikból biztonságos helyre. Leszakadt egy nagyfeszültségű vezeték Budapesten, a III. kerületi Kunigunda útján , három egymás melletti épület ég - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Kigyulladt egy kétszintes lakóépület Budapest XVIII. kerületében, az Üllői úton, a tűz eloltása után az épület belső udvarán két holttestet találtak - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A portugál Paulo Goncalves halálos balesetet szenvedett a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali hetedik szakaszán. A címvédő Siófok KC 31:23-ra győzött a román Magura Cisnadie otthonában a női kézilabda EHF Kupa csoportkörének második fordulójában. A PEAC hazai pályán magabiztos győzelmet aratott a Győr felett a női kosárlabda NB I-ben. A 6. helyen végzett Szilágyi Áron a férfi kardozók montreáli Grand Prix-viadalán.