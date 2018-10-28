2018. október 28.,
vasárnap, Simon, Szimonetta napja

Kigyulladt egy raktár

Hír TV

2018. október 28., vasárnap 16:35

Kigyulladt egy raktár Kiskunfélegyháza külterületén a 451-es út mellett. A 300 négyzetméteres épületben tollat és raklapokat tároltak. A katasztrófavédelem információ szerint személyi sérülés nem történt, az oltás jelenleg is tart.

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