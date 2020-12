Kiengedték az intenzívről a megszúrt rendőrt

698 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 316 060-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 96 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 9047-re emelkedett. Újabb 35 ezer adag koronavírus elleni vakcina érkezik december 31-én hazánkba - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós azt is elmondta, hogy a kormány több mint 17 millió adag oltóanyagot rendelt, mivel mielőbb szeretné elérni a társadalom nyájimmunitáshoz szükséges védettségét. A tárcavezető hozzátette, hogy 3000 emberrel hamarosan elkezdődhetnek Magyarországon az orosz vakcina klinikai vizsgálatai is. Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - mondta a Semmelweis Egyetem rektora az M1-en. Jövőre 2010-hez képest több mint két és félszeresére, 960 milliárd forintról 2600 milliárd forintra nő a családok támogatására szánt költségvetési források összege - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. ITM: A kormány 82 milliárd forintot biztosít kiemelt társadalmi igényeken alapuló újabb gyorsforgalmi, főúti, települési elkerülő, csomóponti és hídfejlesztések előkészítésére, így hetvennégy újabb közútfejlesztés tervezése kezdődhet meg. Az elmúlt csaknem négy évben több mint százezer embernek nyújtott segítséget a Hungary Helps Program, amelyhez önkéntesek csatlakozását is várják - mondta Azbej Tristan államtitkár a Kossuth Rádióban. Az új koronavírus elleni óvintézkedések közepette mondta el hagyományos Úrangyala imáját szombaton Ferenc pápa, aki a megbocsátás fontosságát sürgette, és a hitükért üldözött keresztényekért imádkozott. Világszerte 80,3 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1,8 millióra a halálos áldozatok és 45,4 millióra a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Unió mind a 27 tagállamában egységesen megkezdődött a lakosság koronavírus elleni összehangolt beoltása. A koronavírus elleni vakcinákkal történő csalásokra figyelmeztetett az Európai Rendőrségi Hivatal. Hétfőtől újra kinyithatnak a piacok, a trafikok és a fodrászok Szlovéniában. Meghaladta az egymilliót az azonosított fertőzöttek száma Ukrajnában. Valamelyest csökkent az új koronavírussal fertőzöttek napi száma a Nyugat-Balkánon, a 14,7 milliós térségben vasárnapra 4820 fertőzöttet azonosítottak. Mihaela Anghel, a Matei Bals fővárosi járványkórház 26 éves ápolónője kapta meg Romániában elsőként vasárnap a koronavírus elleni oltást, aki februárban részt vett az első igazolt romániai fertőzött kezelésében. A cseh kormány legmagasabb szintű járványügyi riasztást adott ki. A legtöbb üzletnek ismét be kell zárnia alig egy hónappal azt követően, hogy kinyithatott. Meghaladta az egymilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Ukrajnában. Megkezdődik a koronavírus-járvány miatti 3. országos zárlat Izraelben: mától ismét csak ezer méterre hagyhatják el otthonaikat az ország lakói, csak létfontosságú élelmiszerek vagy gyógyszerek vásárlására léphetnek utcára. Franciaországban, Svédországban, Spanyolországban és Olaszországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát. Kanadát is elérte a koronavírus Nagy-Britanniában azonosított mutációja - közölte az észak-amerikai ország egészségügyi hatósága. Kiürült az a délkelet-angliai átmeneti kamionparkoló, ahol több ezer kamion torlódott fel, miután Franciaország a gyors terjedésű új koronavírus-változat angliai feltűnése után először megtiltotta, majd negatív koronavírusteszthez kötötte az átkelést. A koronavírus új variánsát azonosította Nigériában Christian Happi, a molekuláris biológia tanára - jelentette be a délnyugat-nigériai Edében működő ACEGID afrikai genom- és fertőzőbetegség-kutató intézet a héten. Tűz ütött ki egy kairói magánkórház intenzív osztályán, legalább hét koronavírus-fertőzött életét vesztette, többen megsérültek - közölték egyiptomi hivatalos források. Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét őrizetbe vették. Felgyújtottak egy szíriai menekülttábort Libanonban a táborlakók és egy helyi család vitáját követően szombat este. Többen megsérültek a Minidzse régióban található tábort felemésztő lángokban. Mintegy száz migráns érkezett a dél-olaszországi Lampedusa szigetére szombaton. Idén eddig 34 001 migráns érkezett az olasz partokra, miközben tavaly csupán 11 439. Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten - hangzott el az M1 Híradójában. Ketten sérültek meg a hortobágyi családi házban történt robbanásban, amelyet egy propánbutángáz-palack szivárgása okozott - közölte a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt vádemelést javasol a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság egy férfi ellen, aki a gyanú szerint tüzet okozott egy tiszakécskei munkásszállón, hogy megölje az épület tulajdonosát. December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások egy részénél, és a nyugdíjbiztosításoknál is fontos határnap - hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. MÁV: A vonatok december 31-én a pénteki, január 1-jén a szombati, január 2-án az ünnepnapi, 3-án pedig a vasárnapi menetrend szerint járnak. A Volánbusz járatai december 28. és 31. között a tanítási szüneti munkanapi, január 2-án a szabadnapoknak megfelelő, 3-án a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint járnak. A júniusban elhunyt Benedek Tibor lett az elmúlt 20 év legjobb vízilabdázója a Total Waterpolo szaklap szavazásán. A magyar válogatott honlapjának tájékoztatása szerint 40 zsűritag voksa és több mint 50 ezer közönségszavazat alapján alakult ki a sorrend. Befejezi szereplését a magyar női labdarúgó-válogatottban Jakabfi Zsanett, a német VfL Wolfsburg csatára.