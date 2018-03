Kiengedték a börtönből Czeglédy Csabát

A baloldali politikus ugyanis most már hivatalosan is Szombathely független országgyűlésiképviselő-jelöltje, így mentelmi joga is van – emiatt pedig nem foganatosíthatnak ellene büntetőintézkedéseket.

Czeglédy több mint 6 milliárdos költségvetési csalás gyanúja miatt ült előzetesben Szegeden. A politikus elleni nyomozást a mentelmi jog megszűnésééig felfüggesztik, az eljárás csak az április 8-i választás után indulhat újra, amennyiben nem ő nyeri a körzetet.