Kiemelten figyeljünk magányos szeretteinkre az ünnepek alatt is!

Megosztás itt:

Egy pszichológus arról beszélt híradónknak, hogy akár egy szaloncukor vagy egy kedves szó is sokat jelenthet mindazoknak akik egyedül töltik az ünnepeket. Ilyenkor pedig a lelkisegély-nyújtó telefonszolgálatok munkatársainak is bőven akad dolguk, hiszen sokan keresik őket a karácsonyi időszakban is.

- Lehet, hogy én látom, hogy a szomszéd magányos, de lehet, hogy ő már annyira beleült ebbe a helyzetbe, hogy esetleg észre sem veszi, hogy neki ez problémát jelent, úgy hogy nagyon sokszor lehet ezt bújtat módon csinálni, nem direkt módon bekopogni, hanem otthagyni csak egy szaloncukrot vagy egy kis papírt hogy boldog karácsonyt, tehát olyan dolgokat csinálni amik nagyon nagy energiába nem telnek, de esetleg tudom azt, hogy lehet, hogy neki ez egy könnyebbséget jelentett, vagy azt érzi, hogy törődnek vele

-mondta Gyarmati Rita pszichológus.

Gyarmati Rita elmondta: valóban nehéz segítséget kérni, de sokszor csak az első pár másodperc nehéz amíg az embert eldönti hogy szeretne segítséget kérni. A szakember azt is hozzátette, hogy a hosszútávú magány és egyedüllét főként idősebb korban gyakran vezethet depresszióhoz, így ha tehetjük többször hívjuk fel szeretteinket, ismerőseinket, ha nincs módunk velük gyakrabban találkozni, és együtt tölteni velük az ünnepeket.