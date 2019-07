Kiemelték és hatástalanították a Városligetben talált bombát

Augusztus elsején Brüsszelben tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság új elnökével - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Október 13-ra tűzte ki az önkormányzati választásokat Áder János államfő. Az Állami Számvevőszék augusztus 2-ig fogadja azon sajtótermékek hirdetési árjegyzékeit, amelyek politikai hirdetést kívánnak közzétenni az október 13-ára kitűzött önkormányzati választást megelőző kampányidőszakban. Négy település választói nem abban a választási rendszerben szavaznak az őszi önkormányzati választáson, mint öt éve: a lakosságszám módosulása miatt ugyanis megváltozott a választás rendszere Siklóson, Edelényben, Diósdon és Halásztelken. A Fidesz felkészült az őszi önkormányzati választásra, alkalmas és a legtöbb településen már bizonyított, eredményes polgármesterjelöltekkel készül - közölte a párt. Egyhangú döntéssel támogatja a Fidesz helyi csoportja Nemesi Pál független szegedi polgármesterjelöltet. Kendernay János, az LMP társelnöke megbeszéléseket folytatott az Európai Zöld Párt vezetőségével. A megbeszélésen a felek elkötelezettségüket fejezték ki a jövőbeni még szorosabb együttműködés mellett. Jelenleg az építőipar Magyarország legdinamikusabban növekvő iparága, a megrendelésállománya 2024-ig mintegy 25 ezer milliárd forint - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A következő másfél évben 500 milliárd forintos adócsökkentés valósul meg, ami jelentősen könnyíteni fogja a gazdálkodók és a magánszemélyek életét - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A fiatalok haza iránti kötődését erősítik a honvédelmi táborok - mondta Simicskó István kormánybiztos. Díjat alapított az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nevelőszülők munkájának elismerésére. Az első díjakat november 12-én, a szociális munka napján adják át. A trieszti magyar tengeri kikötővel Magyarország erősödik - mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: a magyar kikötő a magyarországi vállalatok számára megbízhatóságot és kiszámíthatóságot jelent majd. A magyarok szabadságszerető nép, az egyenes beszéd és adott szó betartásának hívei, akik nem lebontják, hanem védik Európa értékeit - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter Tusnádfürdőn. A markáns, jobboldali, kereszténydemokrata, konzervatív álláspontot képviselő és ezért leginkább támadott pártok érték el a legjobb eredményt az EP-választásokon - állapította meg Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Tusnádfürdőn. A kormánypártok képviselői egyértelműen elutasították az Európai Egyesült Államok gondolatát egy tusnádfürdői kerekasztal-beszélgetésen. Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője szintén nem ért egyet az Európai Egyesült Államok intézményével. Az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek képviselői megállapodtak arról, hogy szeptember végéig cselekvési tervet dolgoznak ki a következő két év operatív együttműködéséről – jelentette be Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Tusnádfürdőn. A magyar állam támogatja a külhoni magyar pártokat és szervezeteket, mert ez a magyar nemzeti érdek, és ez következik a magyar alkotmányból - jelentette ki Tusnádfürdőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Határon túli magyarok ugyan nem vehetnek részt választóként az októberi önkormányzati választásokon, de jelöltként indulhatnak az alaptörvény rendelkezései alapján. A közép-európaiak 70 százaléka, a visegrádi országok lakosainak pedig még ennél is nagyobb aránya tartja családbarátnak az országát - derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. Frans Timmermans helyett egy kelet-európai politikus kaphatja majd meg a jogállamiság ügyeket a következő, Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságban - írta a Süddeutsche Zeitung című német lap. Az ukrán Központi Választási Bizottság feldolgozta a múlt vasárnap tartott előrehozott parlamenti választásokon leadott szavazatok száz százalékát, eszerint a Volodmir Zelenszkij elnök mögött álló Nép Szolgája párt 43,16 százalékkal nyert. Jelentős előrehaladást ért el Szerbia az elmúlt években, de még sok feladat áll a nyugat-balkáni ország előtt, amíg az Európai Unió teljes jogú tagja lehet - hangzott el Johannes Hahn uniós bővítési biztos. Bulgária és nem Görögország területén át vezet majd a Török Áramlat gázvezeték második szála Európa felé - jelentette ki Alekszandr Novak orosz energiaügyi miniszter. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség számára titkos információkat gyűjtő 17 iráni állampolgár közül egyesek korábban a teheráni védelmi minisztérium alkalmazottai voltak - közölte az iráni igazságügyi szervek szóvivője. A Ciszjordániát részben irányító Palesztin Hatóság egyetlen, Izraellel kötött egyezményt sem fog végrehajtani a továbbiakban - jelentette be Mahmúd Abbász palesztin elnök. Észak-Korea két rövid hatósugarú ballisztikus rakétát lőtt fel az ország keleti partvidékén. A Koreai Központi Hírügynökség elmondta ez egy figyelmeztetés volt Dél-Koreának, hogy hagyjon fel az USA-val közös hadgyakorlataival. Az észak-koreai figyelmeztetés ellenére Dél-Korea és az Egyesült Államok megtartja tervezett közös hadgyakorlatát - közölte a dél-koreai elnöki hivatal. Irán szabadon engedett kilencet a panamai zászló alatt hajózó olajszállító tartályhajó 12 fős indiai legénységének tagjai közül – közölte az indiai külügyminisztérium. Egy fegyveres csoport mintegy 750 kilogramm aranyat és más nemesfémeket rabolt el Sao Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőterének teherszállító termináljáról, Brazíliában. Többen megsebesültek egy chilei rendőrőrsön elkövetett robbantásban. Tizenhatan haltak meg a közép-marokkói Marrákes mellett a heves esőzések okozta földcsuszamlásban - közölték sajtóforrások. A munkások egészségére veszélyt jelentő, nem megfelelően kezelt ólomszennyezettség miatt felfüggesztették az április közepén leégett párizsi Notre-Dame székesegyház helyreállítási munkáit - közölték a helyi hatóságok. Teherűrhajót indított a SpaceX cég a Nemzetközi Űrállomásra. Egy ember meghalt, amikor összeütközött egymással egy személyautó és egy kamion a 4-es főúton Újfehértó közelében - közölte a rendőrség. Lakástűzben halt meg két ember Vas megyében. Letartóztatták a kecskeméti áruházi lövöldözőt. Öt jármű ütközött az M0-ás autóúton, Maglódnál - közölte a rendőrség. Zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt az egész országra figyelmeztetést adott ki holnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Telegdy Ádám hetedik lett 200 méter háton pénteken a kvangdzsui világbajnokságon, Milák Kristóf 100 méter pillangón, Hosszú Katinka és Burián Katalin pedig 200 méter háton jutott tovább. A Fehérvár FC 1:0-ra legyőzte a liechtensteini FC Vaduzt a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében. A negyedik helyen végzett a magyar női vízilabda-válogatott a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. A Debrecen 3:0-ra kikapott a Torino FC vendégeként a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében. A július 29. és augusztus 7. között Magyarországon megrendezendő Maccabi Európa Játékok biztonságáért a Terrorelhárítási Központ felel - közölte a TEK.