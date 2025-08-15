Kiderült, mit írt utoljára Schmuck Andor titkos szerelme

Megosztás itt:

„Szeretlek, Kincsem, mindörökre menyasszonyod” – bukkant rá Schmuck Andor sírján egy koszorúra a BorsOnline, amelynek a szalagján ez az üzenet állt.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Kinga és Andor szerelme három évvel ezelőtt kezdődött. A gyászoló tömegben Schmuck Andor temetésén feltűnt egy fátyolos, kalapos szőke nő, őt azonosította a portál a Kinga nevű nővel. Információik szerint a fiatal nő a halála percéig támogatta Schmuck Andort.

