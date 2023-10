Kiderült, mikor választhatják újra Orbán Viktort

Megosztás itt:

A lap közlése szerint a nagyszabású rendezvényen 1400 küldött vesz részt, és több mint ezer meghívott vendég várható, ami a két évvel ezelőtti létszámot is meghaladja. Annyiban mindenképpen különlegesnek ígérkezik az esemény, hogy a párt történetének ez lesz a harmincadik kongresszusa.

A pártelnöki posztra várhatóan ezúttal is Orbán Viktor lesz az egyetlen jelölt, hiszen a negyedig kétharmados választási győzelem után a kormányfő vezető szerepe és népszerűsége a Fideszben változatlanul töretlen.

A korábbi tisztújítások tapasztalatai alapján, legfeljebb az alelnöki posztokon lehetséges változás, de egyelőre nincs erre vonatkozó információ.

Az előző kongresszuson, 2021 novemberében a pártelnök újraválasztása mellett egyetlen helyen módosult az elnökség: miután a hagyományoknak megfelelően miniszter nem töltheti be tartósan az alelnöki tisztséget, Novák Katalin jelenlegi köztársasági elnök, akkor családokért felelős tárca nélküli miniszter helyére Gál Kinga, európai parlamenti képviselőt választotta meg a Fidesz kongresszusa. A további három alelnöki pozíciót jelenleg is Kubatov Gábor, Kósa Lajos és Németh Szilárd tölti be.

A korábbi beszédek alapján ismét számítani lehet nagyobb horderejű bejelentésekre is, akár a családtámogatások, akár az adópolitika terén.

Emlékezetes, hogy a 2021-es kongresszuson a Fidesz elnöke bejelentette, hogy visszaadják a teljes tizenharmadik havi nyugdíjat, a 25 év alattiak szja-mentességét, a kétszázezer forintos minimálbért, és a 260 ezer forintos garantált bérminimumot, továbbá a katonáknak és rendőröknek juttatott hat havi fegyverpénzt, a húsz százalékos béremelést az ápolóknak, a szociális és a kulturális ágazatban dolgozóknak, valamint a családosoknak visszatérített jövedelemadót.