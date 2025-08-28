Kiderült, mikor jön az első Musicalek éjszakája az Erkel Színházban

Megosztás itt:

A délután kezdődő, éjszakába nyúló rendezvényen az Erkel Színház társulatának előadásában az első évad bemutatóinak legnagyobb slágerei csendülnek fel. Az előadók közt lesz Ember Márk, Feke Pál, Veréb Tamás, Kovács Gyopár, Brasch Bence, Vágó Zsuzsi, Auksz Éva, Borsi-Balogh Máté, Fejszés Attila, Cseh Dávid Péter, Péntek Fanni és Braga Nikita.

Indul az Erkel Színház első évada

A programsorozat részeként a vállalkozó kedvűek egy castingon is megmérettethetik magukat.

A Te zenéd dobban című programon a vendégek történeteit várja majd Cseh Dávid Péter színész, énekes, dalszövegíró és Juhász Levente színész, zeneszerző, akik helyben, egy improvizatív játékon keresztül öltöztetik fel a véletlenszerűen kiválasztott történeteket musicalköntösbe, azaz ott születik majd meg a zene és a szöveg.

