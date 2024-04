Kiderült, miként vág neki a választásoknak Gattyán György pártja

Megosztás itt:

Az EP-listára felkerült Horváth Ferenc nyugalmazott rendőrőrnagy mellett egy jelenleg is aktív ökumenikus lelkész, Tóth Mihály, aki bemutatkozójában kétgyermekes apukaként, vagyis „hivatalos, otthoni túsztárgyalóként” hivatkozott magára. Meglepő módon a listán helyet kapott a mozgalom győri polgármesterjelöltje, Szilágyi Norbert is. Így az utóbbi – ha bármelyik választáson sikerrel szerepelne – még azt is eldöntheti, hogy melyik mandátumot venné fel.

Főpolgármester-jelöltje ugyanakkor nem lesz a MEMO-nak, de egyéni önkormányzati képviselőjelölteket és polgármesterjelölteket is elindítanak

- írja a lap.

A Világgazdaság úgy tudja, hogy a néhány éve alapított párt a fővárosban csupán két kerületben indítana polgármesterjelöltet:

az egyiket a XVIII. kerületben, ahol Tabi Tünde lesz a jelölt, a másikat

a III. kerületben, ahol pedig Vig Rafael indul.

Az egész országban összesen kilenc polgármesterjelöltje lenne a pártnak.