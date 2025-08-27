Keresés

Kiderült, miért tudott elhúzni a Fidesz Magyar Péteréktől + videó

2025. augusztus 27., szerda 17:20 | Hír TV

A felmérés szerint a Tisza Párt 2025 nyarán sem a témákat, sem az üzeneteket nem találta, és a pártelnök sokadik országjárása sem tudta növelni a támogatottságot.

  • Kiderült, miért tudott elhúzni a Fidesz Magyar Péteréktől + videó

Felháborító videóval jelentkezett a Himnuszt meggyalázó sztárocska

A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba

„Soha nem iszom... bort” — Kínoktól reszketve halt meg Magyarország világsztárja: örökre Drakula köpenyében nyugszik

Szja-emelés: Bod Péter Ákos is megszólalt Magyar Péterék tervéről

Egy szarvason próbált segíteni, belehalt a férfi

Újabb kőolajvezeték robbant fel Oroszországban

Szijjártó Péter súlyos vádjai: Összeesküvés gyanúja von der Leyen, európai vezetők és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadásában + videó

Megdöbbentő büntetést adott az MLSZ a Honvéd játékosát agyonrúgó focistának

Migráns erőszak és sajtócsend - Lisa brutális meggyilkolása igazolja Orbán Viktor figyelmeztetéseit

Migráns erőszak és sajtócsend - Lisa brutális meggyilkolása igazolja Orbán Viktor figyelmeztetéseit

Haaland új néven szerepel a norvég válogatottban

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump bejelentése után főhet Zelenszkij feje
2
Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa
3
A Barátság elleni támadás „véletlenül" kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen kerülne konfliktusba
4
Újra magabiztos a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben
5
Sunyi pillanatok a Kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?
6
Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó
7
Lebuktatta saját embere: mégis SZJA-emelést tervezhet Magyar Péter pártja
8
A Tisza Párt egyik szakértője is arról beszélt, hogy Magyar Péter nem tudja megkerülni az adóemelést + videó
9
Szijjártó Péter súlyos vádjai: Összeesküvés gyanúja von der Leyen, európai vezetők és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadásában + videó
10
Óriási siker: Több ezer új pedagógus a magyar iskolákban, biztos jövő vár ránk

Liza emlékére

Liza emlékére

Bayer Zsoltnak a Magyar Nemzetben megjelent írása arra reagálva, hogy döbbenetes gyilkosság sokkolta Hollandiát. Az elkövető egy 22 éves migráns.
