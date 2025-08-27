Kiderült, miért tudott elhúzni a Fidesz Magyar Péteréktől + videó

Donald Trump amerikai elnök kőkemény üzenetet küldött a Soros-családnak: a Truth Socialon közzétett posztjában bűnszervezetként bélyegezte meg Soros Györgyöt és fiát, követelve, hogy a RICO-törvény alapján vonják őket felelősségre az erőszakos tüntetések támogatása és Amerika szétzilálása miatt.
Az eddigi adatok szerint hét sérültje van annak a balesetnek, amelyben egy menetrend szerint közlekedő helyközi járat és egy személyautó ütközött össze a Mátrában - tudatta közösségi oldalán a MÁV-csoport.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A mohácsi vész és Buda eleste, az ország kettészakadása között napra pontosan 15 év telt el. 1526 és 1641 augusztus 29-e között eltelt időszakban károsabban nem is tölthettük volna el az időszakot, mint ahogy töltöttük - fogalmazott Vésey Kovács László a Sorsfordító című podcastműsorban.