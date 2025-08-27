Kiderült, miért tudott elhúzni a Fidesz Magyar Péteréktől + videó

Hány fiatal lánynak kell még meghalnia migránsgyilkosságban, hogy Európa felébredjen? - tette fel a kérdést a kormányszóvivő szerdán a Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet podcast: Sorsfordító – Magyarország a Mohácsi csata után + videó

A mohácsi vész és Buda eleste, az ország kettészakadása között napra pontosan 15 év telt el. 1526 és 1641 augusztus 29-e között eltelt időszakban károsabban nem is tölthettük volna el az időszakot, mint ahogy töltöttük - fogalmazott Vésey Kovács László a Sorsfordító című podcastműsorban.