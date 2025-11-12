Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Megosztás itt:

"A jelenlegi adatok szerint közel 40 kisgyermeket és 3 felnőttet érint(ett) a hirtelen kialakuló rosszullét.

Három kisgyermeket a tünetek miatt - kiszáradás gyanújával - kórházban látnak el"

- áll az önkormányzat közleményében.

Az önkormányzat közlése szerint a megbetegedettek állapota a kezelések hatására javul, a gyermekek a körülményekhez képest jól vannak. Az intézményben a fertőtlenítést és a szükséges megelőző intézkedéseket már a reggeli órákban elvégezték - írták.

Az illetékes egészségügyi hatóság helyszíni vizsgálatot tart az eset kivizsgálása érdekében. Az önkormányzat és az intézmény folyamatosan egyeztet az illetékes szervekkel, a vizsgálat eredményéről a lakosságot tájékoztatni fogják - rögzíti a közlemény.

Az MTI információi szerint az élelmiszerbiztonsági szakhatóság szerdán elvégezte a szükséges vizsgálatokat a Joó János Tagóvodában, s ennek első megállapításai szerint - a megbetegedett gyermekek és felnőttek tünetei alapján -

rota- vagy calicivírus okozhatta a tömeges fertőzést.

Az ellenőrzés a tagóvoda konyháját tisztának és rendezettnek, működését szabályszerűnek találta. A helyszínen vett minták laboratóriumi vizsgálata a járványügyi hatósági vizsgálathoz hasonlóan jelenleg is tart.