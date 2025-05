Kiderült, ki hozhatta létre a Magyar Péter-jelenséget – videó

Megosztás itt:

Ez a hálózat a 2022-es választási vereség után újraszervezte magát, így Magyart már harcra kész hálózat fogadta és emelte fel – írja a Magyar Nemzet a Magyar Péter-jelenségről.

Tarr Zoltán ott sertepertélt a kegyelmi ügy félhomályában. Miután Novák Katalin volt köztársasági elnök aláírta a kegyelmi döntést, szinte azonnal létrehozott egy politikai célú egyesületet, ami fél évvel később a Magyar Péter-jelenség alappillére lett. Tarrt ezután felemelték Magyar Péter mellé. A sértett lelkészből befolyásos politikust csináltak, ugyanis Tarr Zoltán a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti képviselője lett.

A videóban kitértek Tarr fiatalkorára is. A Tisza alelnöke két körben is tanult külföldön, egészen pontosan az amerikai Princetonban. Egyházi karrierje során széles körű nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki. Szakított az egyházzal, értékes kontaktokkal a zsebében újabbakat szerzett. Többször is együtt mozgott Madarász Csabával, a hazai Soros-hálózat egyik arcával. Delegációvezetőként pedig egy olyan asszisztenst vett maga mellé, aki az Amnesty Internationalnél dolgozott korábban.

Tavaly október 23-án a Tisza rendezvényén felszólalt egy lengyel férfi, bizonyos Michał Wawrykiewicz. Kiderült, hogy az illető neve szerepel a kétes hírű National Endowment for Democracy (NED) fizetési listáján. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy egy CIA-hoz lazán köthető személy lépett fel a Tisza rendezvényén – jelentették ki a videóban. Vajon ki hívta meg a lengyel férfit Budapestre? Nem más, mint Tarr Zoltán. A lengyel politikus keményvonalas globalista és nem mellesleg néppárti uniós képviselő.

Olyan politikusokkal ápol szoros szövetséget, mint Donald Tusk lengyel kormányfő és Manfred Weber néppárti frakcióvezető. Tavaly a lengyelországi Poznanban ugyanazon a konferencián adtak elő Alex Sorossal, a Soros-birodalom új vezetőjével. A Wawrynkiwicz-féle társaság a jobboldali lengyel elnököt egy kegyelmi üggyel akarta megbuktatni.

Még 2024 januárjában Andrzej Duda kegyelmet adott két börtönbüntetésre ítélt kormánytisztviselőnek, akik történetesen éppen a jobboldali PIS-t erősítették. A vád szerint törvénytelen módszereket alkalmaztak egy korrupcióellenes akció során, még 2007-ben a korrupcióellenes központi iroda vezetőiként. Csakhogy erős a gyanú, hogy lépre csalták őket, így a köztársasági elnök kegyelmet adott nekik. Milyen érdekes, szinte ugyanaz zajlott le egy hónappal később itthon. Kísérteties a párhuzam. De mi következik mindenből? Az, hogy Tarr erősen be van ágyazva a globalista hálózatba.

