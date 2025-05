Kiderült: itt építi meg Magyarországon a BYD az európai központját – fordulatot jelent a helyszín

Megosztás itt:

A BYD Budapesten hozza létre új európai cégközpontját, amelyben egy kutatás-fejlesztésért (K+F) felelős központ is létesül. A megállapodás értelmében a vállalat több ezer magas hozzáadott értékű munkahelyet hoz létre a magyar fővárosban, valamint legalább három hazai egyetemmel együttműködve támogatja a képzéseket és a felsőfokú továbbtanulási lehetőségeket – közölte az autógyártó. Az új központ Budapest XI. kerületében kap helyet, és a cég ötödik telephelye lesz Magyarországon a komáromi buszgyár, a fóti és pátyi létesítmények, valamint a Szegeden épülő gyár után. A BYD kutatás-fejlesztési tevékenysége két konkrét projekttel veszi kezdetét, tetemes befektetéssel támogatva.

Az első projekt az intelligens technológiák modern mobilitásba való további integrálására összpontosít, míg a második a következő generációs, fejlett elektromobilitási technológiák fejlesztését szolgálja. A központ munkavállalóinak legalább 90 százaléka várhatóan felsőfokú végzettséggel rendelkezik majd.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a sajtótájékoztatón kiemelte: a kormány célja, hogy a külföldi beruházók fejlesztési kapacitásokat is hozzanak Magyarországra. Hozzátette: azért van nagy jelentősége a megállapodásnak, mert a BYD ezzel egy új korszakot nyit.

Az éjjel Magyarországra érkezett a BYD vezetője

A BYD vezérigazgatója, Vang Csuan-fut múlt éjjel érkezett Magyarországra, Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója fogadta a ferihegyi repülőtéren. A nap folyamán bejelentették, hogy a magyar kormány stratégiai együttműködési megállapodást kötött az autógyártóval. Érdemes megemlíteni, hogy a BYD Magyarországon Szegeden, Győrben, Pécsen és Budapesten működtet értékesítési pontokat. A BYD magyarországi jelenléte folyamatosan bővül, és az AutoWallis csoport stratégiája szerint további szalonok nyitása is várható a közeljövőben, hogy a márka minél szélesebb körben elérhető legyen az országban.

Ezenfelül a BYD Magyarországon épít gyárat Szegeden, ahol 2025 végén kezdik meg az elektromos és a plug-in hibrid autók gyártását, ami tovább erősíti a cég helyi jelenlétét. A szegedi üzem mintegy 4,5 milliárd dollárból valósul meg, és várhatóan évi 200 ezer járművet fog gyártani az év végétől, a teljes termelést ennél jóval nagyobbra, 350 ezer darabra tervezik.

A létesítmény a megyei jogú város külső részén, egy 300 hektáros telephelyen jön létre. Az első BYD várhatóan 2025 második felében gördül le a gyártósorról, ahol a tisztán akkumulátoros járművek mellett plug-in hibrid elektromos autókat is termelnek majd. A kínai autógyártó a következő években egy törökországi üzem építését is megkezdi, és a BYD vezetői kilátásba helyezték egy harmadik európai gyár létrehozását is.

Nyereségesen indította az évet a BYD

A BYD 2025 első negyedévében 170,36 milliárd jüan bevételt ért el, ami 36 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A kínai autógyártó nettó nyeresége megduplázódott éves szinten, és 9,15 milliárd jüant tett ki, ezzel felülmúlta az elemzők 8,1 milliárd jüanos becslését. A sencseni székhelyű cég több mint egymillió járművet értékesített a március 31-én zárult három hónapban, ami éves összevetésben 59,8 százalékos bővülés. A BYD ebből 206 084 darabot exportált, vagyis az előző évinél több mint kétszer nagyobb, 110,5 százalékos növekedést ért el.

