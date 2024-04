Kiderült, honnan kaphat támogatást Magyar Péter

Megosztás itt:

Nagyon sokan, tömegek (támogatják) külföldről, (…) nem kell megfejteni, hogy kap-e külföldről támogatást, mert kap!

– jelentette ki Láng, akinek a neve a napokban került újra elő idehaza annak kapcsán, hogy őt ölelgette Magyar Péter a legutóbbi tüntetésén a színfalak mögött.

Noha a Magyar Hangnak adott minapi interjúban Láng Balázs igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy mindössze kívülállóként szemléli a baloldal új messiásának tevékenységét, s hogy nincs „formalizált kapcsolata” Magyar Péterrel, Bolgár György műsorvezető kérdésére ennek ellentmondóan fogalmazott: „Igen, én személyesen is támogatom Magyar Pétert és támogatni is fogom”. Mint ismeretes, Láng egy Magyar Pétert támogató Facebook-csoportban is mozgósít a külföldi magyarok között, ahol a kormány megbukásáról és Orbán Viktor miniszterelnök börtönbe zárásáról értekezett. Figyelemre méltó, hogy Láng Magyar Péter közeli tanácsadójaként tünteti fel magát.

Láng Balázs a baloldal iránti politikai szimpátiáját sem rejtette véka alá a klubrádiós interjúban, ahol azzal is eldicsekedett, hogy néhány évvel ezelőtt az időközben DK-s országgyűlési képviselővé avanzsált Kálmán Olga műsorának volt a szerkesztője.

