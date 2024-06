Kiderült, hol folytatja Tordai Bence + videó

Tordai most a választás éjszakáján az urnazárás után egy perccel hívta fel magára a figyelmet. Közösségi oldalán jelentette be, hogy kilép a Párbeszédből . Úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy a DK-val és MSZP-vel kötött megegyezés nem összefogás, hanem önfeladás volt. Úgy fogalmazott: azzal hogy a Párbeszéd a 2024-es EP- és a 2026-os országgyűlési választáson is a DK listáján indul, saját létjogosultságát kérdőjelezte meg.

