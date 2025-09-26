Kiderült, hogy mi lesz a nemzeti konzultáció harmadik kérdése + videó

Megosztás itt:

A kormány bejelentette, a nemzeti konzultáció harmadik kérdése az édesanyák és a fiatalok adómentességével lesz kapcsolatos. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: a kérdésnek azért is kell szerepelnie a konzultációban, mert a kiszivárgott adótervek szerint elvennék az édesanyák szja-mentességét, és eltörölnék a 25 év alatti fiatalok adómentességét is.

A nemzeti konzultáció harmadik kérdése: „Egyetért-e ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?” – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán pénteken közzétett videójában. Hidvéghi Balázs elmondta, a kormány az elmúlt években bevezette a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti édesanyák adómentességét, valamint a négy- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet kaptak.

Magyar Nemzet