Kiderült, hogy az Action for Democracy újságírókat kért meg, hogy cikkeikkel támadják Magyarországot

Justin Spike, az AP hírügynökség újságírója a Mandiner kérdésére elismerte, hogy Eric Koch, a Soros-pénzekkel kistafírozott Action for Democracy aktivistája olyan e-mailekkel bombázta, amelyekben arról győzködte, hogy kormánykritikus éllel tudósítson Magyarországról. Bár Koch egy minap nyilvánosságra került videón elárulta, hogy mintegy 1500 újságírót igyekezett befolyásolni, az érintett, tucatnyi nemzetközi orgánum nem reagált nyilvánosan a leleplező kijelentésekre.

Bár számos vezető nemzetközi médiumnak kérdőjeleződött meg a szakmai és etikai integritása, miután kiderült, hogy a Soros-pénzekkel kitömött Action for Democracy (A4D) erős befolyást gyakorolt a szerkesztőségek munkájára, láthatóan meg sem próbálják tisztázni magukat. Miután Eric Koch, az A4D egyik együttműködő partnere a fősodratú, liberális szemléletű médiumok elfogultságát leleplező, súlyos kijelentéseket tett az X-en egy minap megosztott videóban, több televíziót, lapot és hírügynökséget is megkerestünk, ám válasz csak egyetlen helyről érkezett.

Justin Spike, az AP hírügynökség újságírója elismerte, hogy számos olyan e-mailt kapott Kochtól, amelyben az aktivista azt igyekezett elérni, hogy az A4D narratívája szerint – vagyis erősen kormánykritikus éllel – tudósítsanak a 2022-es magyarországi választásokról. – Bár jónéhány levelezőlista jellegű e-mailt kaptam a nevezett személytől, nem válaszoltam ezekre és nem is léptem kapcsolatba vele vagy a szervezetével – fogalmazott Spike. Noha tagadta, hogy engedett volna a nyomásgyakorlásnak, figyelemreméltó, hogy mégis számos olyan cikket jegyez szerzőként, amelyekben Orbán Viktort és kabinetjét antidemokratikusnak, gyengének, elszigeteltnek, valamint Putyin-barátnak állítja be.

Eric Koch a legsúlyosabb állításait az NBC News-zal és a CNN-nel kapcsolatban fogalmazta meg. Arról számolt be ugyanis, hogy utóbbi politikai igazgatójának, David Chaliannak folyamatosan „duruzsolt a fülébe”, hogy az A4D-nek tetsző módon tematizálják a magyar közéletet, s az NBC News elnökét is ugyanezért nyaggatta rendszeresen.

A lobbizás meg is hozhatta a kívánt eredményeket, hiszen a 2022-es választások idején mindkét televízióban jónéhány olyan anyag jelent meg, amelyek kedvezőtlen színben mutatták be Magyarországot. Az NBC News kapcsán Koch is elégedetten megjegyezte, hogy a televízió „komolyan hozta is a témát”.

