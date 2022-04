Kiderült: egy újabb fontos helyen is a Fidesz győzött

Megosztás itt:

A Budapest 15. számú egyéni választókerületben 100 százalékos feldolgozottság mellett Kunhalmi Ágnes, a baloldal jelöltje 25 946 szavazattal 44,60 százalékot szerzett, és ezzel megnyerte a választókerületet, meglepetésre nagyon kis különbséggel – olvasható az Origó cikkében.

A fideszes Lévai István mindössze egy százalékponttal lemaradva 25 166 szavazatot szerzett 43,26 százalékkal. Viszont a választókerületben fekvő

Havanna-lakótelepen Lévai István kapott több szavazatot.

A pontos szavazati arányt nem lehet megállapítani, ugyanis az egyik havannatelepi szavazókört jelölték ki arra, hogy az átjelentkezéssel és a külképviseleteken szavazók szavazatait a többi közé keverjék – ők azonban nem (vagy nem feltétlen) a lakótelepen laknak. A többi szavazókörben azonban annyival több szavazatot kapott Lévai István, hogy a csak itt lakók szavazataival semmiképp nem tudott volna fordítani Kunhalmi, sőt, valószínű, hogy ha csak a helyiek szavazatait számolták volna, itt is Lévai volt előnyben – írja az Origó.

Abban a 10 szavazókörben, ahol csak a havannatelepiek szavaztak, Lévai István 2791, Kunhalmi Ágnes 2727 szavazatot kapott.

A fideszes győzelem azért is óriási jelentőségű, mert ezzel végképp megdőlt az az állítás, hogy a baloldal képviselné a munkásokat. Havannatelep egy történelmileg jelentős munkásnegyed (is), mivel a telep mellett álltak Lipták Pál gyárai, majd számos egyéb más gyár is.

A lakótelep elvesztése tökéletesen beleillik a magyar baloldal állapotába, ugyanis számtalanszor bebizonyították már, hogy csak a hatalom, a pénz és a pozíciók érdeklik őket, és teljesen el vannak szakadva az általuk állítólag képviselni kívánt egyszerű hétköznapi emberektől – olvasható az Origó cikkében.

Karácsony Gergely a volt indexesek blogjának, a Telexnek nyilatkozott, az alábbi történetet mesélte el a Havannateleppel kapcsolatosan:

Amikor 2019-ben az önkormányzati kampányban jártuk a várost, a Havanna-lakótelepen egy politikustársam azt mondta, hogy ő Havannában már volt, de a Havanna-lakótelepen még soha…

Nyilván az interjúban Karácsony nem említette a politikustársa nevét, azonban az interjúrészlet tökéletesen tükrözi azt, hogy a baloldal hogyan is áll az általa képviselni kívánt emberekkel valójában (mi egy havannatelepi sajtótájékoztatót találtunk a 2019-es kampányból, azon Karácsony Gergelyen, Kunhalmi Ágnesen és a kerület polgármesterén, Szaniszló Sándoron kívül a párbeszédes Tordai Bence volt ott).

Másfelől a választókerületi arányokat nézve elmondható, hogy a Fidesz a korábbi választásokat tekintve jelentősen erősödött a választókerületben és a fővárosban egyaránt. Lévai István 3,56 százalékponttal jobban szerepelt, mint elődje, Kucsák László 2018-ban. Ez jelentős növekedésnek mondható.

A Fidesz jelöltjei négy körzet (Angyalföld, Újpest, Zugló, illetve a VI–VII. kerület) kivételével mindenhol elérték a 40 százalékot, miközben 2018-ban ez a főváros tíz választókerületében nem sikerült.

Másfelől a kormánypárti indulók több százalékponttal javítottak 2018-hoz képest a legtöbb választókerületben.

Tölgyessy Péter rendszerváltó politikus, politológus legutóbb Gulyás Márton baloldali aktivista műsorában arról beszélt, hogy mára már a Fidesz képviseli a munkásosztályt, nem pedig a folyamatosan rájuk hivatkozó baloldal – hangsúlyozza az Origó.

Tölgyessy azt is mondta, azért is vált nevetségessé az a baloldali állítás, hogy Magyarországon nincs demokrácia, mert a dolgozó emberek azt érezték, hogy fogyasztóként és munkaerő-piaci szereplőként is nagyobb lett a mozgásterük a Fidesz kormányzása alatt.

A Havanna-lakótelep választási eredményei ezt az állítást támasztják alá, ugyanis a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően jelentősen javul az átlag magyar polgár életminősége.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán