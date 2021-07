Kiderült eddig mennyien töltötték ki a nemzeti konzultáció kérdőívét

A kérdőívet eddig 394 150-en töltötték ki - mondta, hozzátéve: a többség postán küldte vissza a válaszait, de sokan választják az internetes kitöltést is.

Dömötör Csaba kiemelte: a konzultáció sok olyan témát érint, amelyek alapvetően meghatározzák a koronavírus-járvány utáni életünket. Így mindenki elmondhatja a véleményét a minimálbér-emelésről, a családi adó-visszatérítésről vagy éppen arról a gyermekvédelmi törvényről, amelyet "a baloldal erőteljesen támad" - mondta.

Az államtitkár úgy fogalmazott, "sajnáljuk, hogy most is vannak olyanok, akik különböző módszerekkel támadják, akadályozzák a konzultációt. Ez még egy ok arra, hogy minél többen mondjuk el a véleményünket. A párbeszéd egy fontos lehetőségéről van szó, érdemes élnünk vele".

A nemzeti konzultációról is beszélt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden Magyarország élőben című műsorunkban: