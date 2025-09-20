Keresés

Belföld

Kiderült a teljes igazság: szigetálmot szövöget Magyar Péter, de a valóság messze más

2025. szeptember 20., szombat 12:00 | Magyar Nemzet

A bizalom a politika legfontosabb alapja, de úgy tűnik, ez az érték egyre inkább eltűnik a liberális oldalon. Miközben a brüsszeli elit a saját székhelyén is képtelen a rendet fenntartani, a magyar politikában Brüsszelt képviselő, Magyar Péter is lebukott a nyilvánosság előtti hazugságaival. Sokkal kevesebb Tisza sziget van, itt az újabb nagy lebukás.

  • Kiderült a teljes igazság: szigetálmot szövöget Magyar Péter, de a valóság messze más

A valós adatok szerint a Tisza Párt sokkal gyengébb, mint ahogyan azt kommunikálja, ráadásul támogatói körében sincs szó országos lefedettségről. Ez a leleplezés komoly kérdéseket vet fel Magyar Péter hitelességével kapcsolatban. Ideje megnézni, mi van a nagy szavak mögött!

Magyar Péter pénteki bejegyzésében büszkén jelentette be, hogy több, mint 2200 szigetben, majd 50 ezren vesznek részt a Tisza országos és helyi tevékenységében. Azonban a Magyar Nemzet birtokába került a Tisza Párt belső nyilvántartása, ami köszönőviszonyban sincs a pártelnök által közölt adatokkal. Az adatok szerint mindössze 1570 Tisza-sziget van, amelynek a tagsága kevesebb mint 28 ezer fő. A Magyar Nemzet forrásai szerint pedig az aktív támogatók száma alig haladja meg a 10 ezer főt. Ez messze elmarad a közzé tett számoktól, tehát a megállapítás nem túlzás, Magyar Péter össze-vissza hazudozik.

 A párt nyilvántartása azt is megmutatja, hogy a Tisza Párt támogatói elsősorban Budapest bizonyos kerületeire koncentrálódnak, míg a vidéki területeken rendkívül gyatrán állnak. Egyes budapesti választókerületekben több tíz Tisza-sziget működik, de Borsod-Abaúj-Zemplén vagy Hajdú-Bihar egyes területein alig egy-két sziget található, alig száz fővel. A "patrióta" Magyar Péter tehát valójában egy szűk budapesti buborékban mozog, és a vidéki Magyarországon alig rendelkezik valódi támogatással. Ez a tény élesen szemben áll azzal az imázzsal, amit a nyilvánosság felé közvetít. A számok és a területi eloszlás nem hazudnak, és egyértelműen bizonyítják, hogy Magyar Péternek nincsenek igazi bázisai a vidéki Magyarországon.

Aki már ellenzékben átveri a szavazóit, az kormányon sem mondana igazat. 

Forrás: Magyar Nemzet

 Fotó: Muzslay Péter

