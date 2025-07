Kiderült a megdöbbentő igazság: Így akarták külföldről megdönteni Orbán hatalmát

Megosztás itt:

Nem túlzás azt állítani, hatalmas érdeklődés övezi a Magyar Nemzet dokumentumfilmjét, amely a hazánkat is érintő nemzetközi politikai korrupciós szálakat fejti fel. A befolyás ára című negyvenperces filmünkben részleteztük a USAID, azaz az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége körül kialakult botrányt, rávilágítottunk a Soros Györgyhöz kapcsolódó globális hálózat pénzügyi csatornáira, és arra is, Brüsszel milyen módon finanszírozza a mostani kormánnyal szembe helyezkedő szereplőket.

A film felidézi, hogyan készült 2018-ban a hazánkat elítélő Sargentini-jelentés, honnan érkezett pénz a 2022-es választás idején a Márki-Zay Péter vezette baloldalhoz, de azt is, hogy a politikába miként avatkoztak be, majd buktak le ezzel az úgynevezett civil szervezetek.

A befolyás ára című filmet a Facebookon eddig 1,7 milliónál is több alkalommal indították el a felhasználók, a legnagyobb videómegosztón, a YouTube-on pedig szerdáig több mint félmillióan látták. Nézze meg ön is, akár itt is megteheti!

– Alapos és jó munkáról van szó, amely bemutatja, milyen szövevényes ez a hálózat, milyen sok csatornán érkezett a pénz – így vélekedett dokumentumfilmünkről László András, aki kormánybiztosként igyekszik feltárni a USAID-botrány hazánkat is érintő és eddig nem tisztázott szálait. László András számos további összefüggést mutatott be, amikor a Magyar Nemzet Rapid című elemzőműsorának vendége volt.

A témakört jól ismeri a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője is, akivel szintén készítettünk interjút filmünk megjelenése kapcsán. Lánczi Tamás a Rapid egy másik adásában súlyos állításokat fogalmazott meg. A 2022-es guruló dollárok botrányról például azt mondta: akkor befolyásos szereplők – a rendszerváltás óta példátlan módon – külföldről, az amerikai Demokrata Párt által biztosított pénzekből vásároltak meg több magyar pártot is.

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

Forrás: Canva