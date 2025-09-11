Kiderülnek a legújabb kormánydöntések – élőben a HírTV műsorán + videó

Csütörtök délelőtt Kormányinfót tart Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter Kormányszóvivő a szerdai kormányülésen született döntésekről. A 10 órakor kezdődő tájékoztatót a HírTV, Facebook- és YouTube-oldalunk, valamint Videa-csatornánk élőben közvetíti.
Rendet vág a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató az autópálya-matricák értékesítési káoszában, amelyben sok esetben nem megbízható szolgáltatások párosultak a lehúzós weboldalak arcátlanul magas kényelmi díjaival. Az autópálya-matricák terén indult változásról az állami társaság elnök-vezérigazgatója, Bartal Tamás nyilatkozott a Világgazdaságnak.
Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter, aki az elmúlt években mindenkit hazatérésre bíztatott, hogy tűzzel-vassal küzdjön az oroszok ellen, most Volodimir Zelenszkij egy új rendelete miatt az éj leple alatt elhagyta Ukrajnát. A részletekről Dunda György ungvári tudósító számolt be a Napindítóban.
