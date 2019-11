Kicsinyes bosszúhadjárat Kispesten

Harminc százalékkal csökkentette Dombóvár közgyűlése a képviselői és alacsonyabb összegben állapította meg az alpolgármesteri tiszteletdíjat - közölte a város Fidesz-KDNP-s polgármestere. Pintér Szilárd elmondta: a Fidesz-KDNP-s többségű testület egyhangúlag döntött a csökkentésről. A polgármester hozzátette, hogy nem tart igényt szolgálati autóra és sofőrre, ezzel együtt a tisztségviselők költségei jövőre tízmillió forinttal csökkennek. Több képviselőjük lett, mégis kevesebb bizottsági helyet, és kevesebb fizetést kapnak az új ciklusban a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselői Kispesten – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Dódity Gabriella, a helyi kormánypárti képviselők vezetője. Nem tartja korlátozásnak a parlamenti képviselőkre vonatkozó törvények szigorítását Bajkai István - hangzott el a Hír Tv Magyarország élőben c. műsorában. A Fidesz országgyűlési képviselője, aki hét párttársával együtt nyújtotta be a módosító csomagot a Háznak, úgy véli, méltatlan a képviselői erkölcsiséghez, ahogy ellenzéki politikusok gyakran showműsort csinálnak az Országházban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: az Országgyűlésnek meg kell adni a kellő tiszteletet, a parlamentben az ocsmány beszédnek, rendbontásnak nincs helye. Törölték a szocialisták Czeglédy Csaba párttagságát - írja a Magyar Nemzet. Ennek ellenére az MSZP - a DK-val együtt - továbbra is kiáll Czeglédy Csaba ügyvédi irodájának újbudai és erzsébetvárosi megbízatása mellett. Még nem tudjuk, a DK képes lesz-e belátni az ordas nagy hibát, amelyet Czeglédy Csaba megbízásával elkövetett - reagált a Momentum elnöke a válasz online-nak adott interjújában Czeglédy ügyvédi irodájának újbudai és erzsébetvárosi szerződtetésére. A kormány már dolgozik a 2. családvédelmi akcióterv előkészítésén, amelynek célja, hogy a lehető legtöbb eszközzel segítse a fiatalok életkezdését, a családalapítást és a gyerekvállalást – mondta Orbán Balázs államtitkár. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségik, hétfőtől elkezdődnek a középszintű vizsgák országszerte - közölte az Oktatási Hivatal. Soha nem látott mértékben újult meg a magyar egészségügy és ez a jövőben is folytatódni fog - mondta Vitályos Eszter, az Emmi európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára. November 20-ig jelentkezhetnek be a csoportos társasági adózásra az adóhatóságnál azok a társaságok, amelyek 2020-tól így kívánnak adózni, kihasználva az ebben rejlő költség- és adómegtakarítási lehetőségeket - hívja fel a figyelmet a BDO Magyarország. Magyarországnak reális lehetősége van arra, hogy a klímaváltozás nyertesei között legyen - mondta Áder János. A köztársasági elnök hangsúlyozta: a vállalkozások kihívásnak, üzleti lehetőségnek tekinthetik a klímaváltozást. A munkaerőhiány és a klímavészhelyzet miatt rövidítené az érdekvédelmi tömörülés az áruházak nyitvatartását – mondta Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Megkezdődött Várhelyi Olivér magyar biztosjelölt meghallgatása az Európai Parlament külügyi szakbizottságában. Nem kell választani a nemzeti és az európai uniós érdekek között, a közös jóért kell dolgozni, miután a végső cél egy erős és sikeres közösség megteremtése - jelentette ki az uniós biztosnak jelölt Várhelyi Olivér. Minél hamarabb meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalást Albániával és Észak-Macedóniával, a feltételeket teljesítő államok előtt meg kell nyitni az integráció útját – közölte Várhelyi Olivér. A keletiek bátorsága, a nyugatiak határozott kiállása kellett ahhoz, hogy 1989-ben véget ért a hidegháború - jelentette ki Wolfgang Schäuble, a német szövetségi parlament elnöke Brüsszelben. Egyelőre nem kerülnek hatósági őrizet alá Németországban azok a személyek, akiket a napokban Törökország visszaküld arra hivatkozva, hogy a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet követői közé tartoznak - közölte a Der Spiegel hírportálja. Különféle terrorszervezetek megerősítették jelenlétüket a Szahara déli peremén, Szenegáltól Eritreáig húzódó Száhel-övezetben, emiatt a térségben egyre jobban elszabadul az erőszak – mondta António Guterres ENSZ-főtitkár. „Régi jó barátjának” nevezte a török államfőt Donald Trump amerikai elnök, aki a Fehér Házban fogadta Recep Tayyip Erdogant. A török államfő a tárgyalások után elmondta: közölte az amerikai elnökkel, hogy Ankara készen áll megfelelő feltételek mellett, azaz reális áron Patriot rakétákat vásárolni Washingtontól. Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnését követően elveszíti befolyását a nemzetközi ügyekben, és másodrendű szereplővé válik a világban - jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács leköszönő elnöke a belgiumi Bruges-ben. A moldovai szocialisták támogatják Igor Dodon államfőnek azt a javaslatát, hogy egy kisebbségi, szakértői kormányt hozzanak létre, miután megbukott a Maia Sandu vezette kabinet - közölte a párt vezetése. Több mint hetven ellenzéki aktivista óvadék ellenében történő szabadon engedését rendelte el a kambodzsai kormányfő. Tanítási szünetet rendeltek el Hongkongban a kormányellenes tüntetők akciói miatt a hatóságok. A demonstrálók negyedik napja bénítják a városállamban a forgalmat, ami teljes káoszhoz vezetett. Tűzszünet lépett életbe a Gázai övezetben. A megállapodás Egyiptom erőfeszítéseinek köszönhetően jött létre, és a palesztin szervezetek is elfogadták, beleértve az Iszlám Dzsihádot is. Tüzet nyitott társaira egy orosz szakközépiskolás a kínai határ mellett fekvő Blagovescsenszk városában, egy társát megölte, másik hármat megsebesített, majd végzett önmagával. Buszbaleset történt tegnap a szlovákiai Nyitragerencsér közelében - 12-en meghaltak - köztük 4 gyerek és 17-en megsérültek. Áder János köztársasági elnök Zuzana Caputová szlovák államfőnek írt táviratában fejezte ki őszinte részvétét a szlovákiai Nyitragerencsér közelében történt tragikus buszbaleset miatt. Kigyulladt egy autóbusz az M5 autópályán Inárcsnál, a balesetben senki nem sérült meg, de a sztrádán Budapest felé torlódásra kell számítani - közölte a rendőrség. Egy héten belül két gumiabroncs-kereskedelemmel foglalkozó dunántúli bűnbandát leplezett le a NAV, amelyek egymástól függetlenül működtek és együttesen több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hódmezővásárhelyi férfi és négy társa ellen, akik nigériai megbízójuknak külföldi cégektől kicsalt összegek eltüntetéséhez nyújtottak segítséget - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség. Több mint ötvenezer doboz cigarettát találtak a pénzügyőrök egy macedón teherautó ellenőrzésekor Röszkén – közölte a NAV. BKK: Pályafelújítás miatt változik a budapesti Alkotás utcában a 17-es, 59-es és 61-es villamos közlekedési rendje november 15-től november 24-ig. Forgalomkorlátozás lesz pénteken Budapesten, a Puskás Aréna környékén, a stadion megnyitójára, a Magyarország-Uruguay mérkőzésre mintegy hetvenezer szurkolót várnak - a BKK a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos használatát javasolja. A futó Ekler Luca ezüstérmet szerzett 200 méteren a T38-as kategóriában a Dubajban zajló para-atlétikai világbajnokságon. Női kézilabda NB I: Váci NKSE - FTC-Rail Cargo Hungaria 27:30 A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Arséne Wengert nevezte ki a labdarúgás fejlesztéséért felelős igazgatónak.