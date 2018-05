Kibővítették a stratégiai együttműködést

EGÉSZ NAPOS TÜNTETÉS KÍSÉRETÉBEN ALAKULT MEG AZ ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS. JOBBIK: GYURCSÁNYI MÓDSZEREKHEZ AKART NYÚLNI A FIDESZ-KDNP AZZAL, HOGY FÉLELMÜKBEN ELZÁRJÁK AZ EMBEREKET A PARLAMENTTÕL. EBBEN A PARLAMENTI CIKLUSBAN IS A SZENT KORONÁRA TETTEK ESKÜT A JOBBIK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI. SZÉL BERNADETT: AZ LMP FRAKCIÓJA EGY OLYAN SZÖVETSÉG, AMELY A MAGYAR POLITIKA MEGÚJÍTÁSÁÉRT JÖTT LÉTRE. KÖVÉR LÁSZLÓT A PARLAMENT HÁZELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA. GULYÁS GERGELY: TÚL ALACSONY A MAGYAR ÉLETSZÍNVONAL AZ EURÓHOZ REUTERS. FIDESZ: NEM LÉP A LENGYEL ÚTRA A BÍRÓSÁGOK FÜGGETLENSÉGÉNEK CSORBÍTÁSÁBAN AZ ORBÁN-KORMÁNY. ÁDER JÁNOS KIJELENTETTE: TÁMOGATNÁ EGY ÚJ VÁLASZTÁSI TÖRVÉNY MEGALKOTÁSÁT. A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ELNÉZÉST KÉRT A VÁLASZTÓKTÓL A VOKSOLÁS LEBONYOLÍTÁSA MIATT. A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ORBÁN VIKTORT JAVASOLTA MINISZTERELNÖKNEK. CSÜTÖRTÖKÖN VÁLASZTHATJA ÚJBÓL MINISZTERELNÖKKÉ ORBÁN VIKTORT AZ ORSZÁGGYÛLÉS. KARÁCSONY GERGELY: KÜZDENI MEGYÜNK A PARLAMENTBE, NEM MELEGEDNI. A DK A VÁLASZTÁST TOVÁBBRA SEM TEKINTI SEM SZABADNAK, SEM TISZTESSÉGESNEK, DE INTENZÍV PARLAMENTI MUNKÁRA KÉSZÜL. ÚJRA 400 FORINT FÖLÉ EMELKEDHET A BENZIN ÁRA PORTFOLIO.HU. VITA NÉLKÜL ELVETETTE A SZÉKELYFÖLDI AUTONÓMIATERVEZETET A ROMÁN SZENÁTUS KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA. FINANCIAL TIMES: EGYRE JOBBAN MEGOSZTJA AZ UNIÓS TAGÁLLAMOKAT, HOGY MI LEGYEN A BÜNTETÉS A LENGYEL ÉS A MAGYAR KORMÁNYNAK. DIE WELT: A NÉMET KORMÁNY EGYRE KEVÉSBÉ REMÉNYKEDHET ABBAN, HOGY BEFOLYÁSSAL LEHET A MAGYAR MINISZTERELNÖKRE. NEW YORK TIMES: DONALD TRUMP KÖZÖLTE MACRONNAL, HOGY WASHINGTON KILÉP AZ IRÁNI ATOMSZERZÕDÉSBÕL. TÖBB MINT FÉL ÉV UTÁN ALAKULHAT KORMÁNY CSEHORSZÁGBAN. AZ OROSZ PARLAMENT MINISZTERELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA MEDVEGYEVET. 8 EMBERT ÁLLÍTOTTAK ELÕ GYEREKPORNÓ TERJESZTÉSE MIATT, TÖBBEK KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON IS KÖZÖLTE AZ EUROPOL. SZAKÉRTÕI KORMÁNY MEGALAKÍTÁSÁT JAVASOLTA AZ OLASZ ÁLLAMFÕ, MIUTÁN KUDARCCAL VÉGZÕDÖTT A KOALÍCIÓS EGYEZTETÉS UTOLSÓ FORDULÓJA IS. ERDOGAN: AKÁR ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSOKRA IS SZÜKSÉG LEHET AZ ÚJ ELNÖKI RENDSZER BEVEZETÉSE ELÕTT. MINISZTERELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA NIKOL PASINJÁNT AZ ÖRMÉNY PARLAMENT. PEKINGBEN MEGERÕSÍTETTÉK, HOGY KÍNÁBAN TÁRGYALT KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ. 3 ÉS FÉL ÉVES CSÚCSOT ÉRT EL AZ OLAJ ÁRA A NEMZETKÖZI PIACON, A VÁRHATÓ IRÁNI SZANKCIÓK ÉS A HÉTVÉGI IRAKI PARLAMENTI VÁLASZTÁS MIATT. MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS TÖMEGSÍRT TALÁLTAK A NEMZETI MÚZEUM KERTJÉBEN A FELÚJÍTÁSON DOLGOZÓ MUNKÁSOK. 19 KÖLYÖKKUTYÁT PRÓBÁLT KICSEMPÉSZNI MAGYARORSZÁGRÓL EGY OLASZ FÉRFI, ELJÁRÁST INDÍTOTTAK ELLENE. TÖBB MINT 10 EZER DOBOZ ADÓZATLAN CIGARETTÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK ZALÁBAN EGY OSZTRÁK AUTÓBAN. EMELI 3 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 381 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 389 FORINTRA NÕ.