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Kiborult az énekes, négy év múlva műtenék meg

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2018. január 8., hétfő 10:43, frissítve: hétfő 10:48

Elegem van, nem bírom tovább – írta a Facebookra egy magyar énekesnő, aki 2022-re kapott műtéti időpontot.

Krámli Kinga a hétköznapokban pedagógus, és egy rejtélyes nőgyógyászati betegséggel, az endometriózissal küzd. A fiatal nő azt írja, elviselhetetlen fájdalmakkal él. A megoldás egy bonyolult műtét, amire csak négy év múlva kapott időpontot. Krámli megsegítésére többen is gyűjtést akarnak indítani, de az énekesnő szerint ez nem oldja meg a rendszerszintű problémákat. Az endometriózis, amely szinte már népbetegségnek számít, becslések alapján mintegy 200 ezer magyar nőt érint.

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