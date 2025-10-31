Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 31. Péntek Farkas napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

2025. október 31., péntek 20:30 | Hír TV

Talán naiv voltam. Talán túl sokan voltunk naivak. Tényleg elhittem, hogy ez most más lesz. Hogy végre nem a Fidesz és nem a DK, hanem egy harmadik út, ami a józan észre és a nemzeti érdekekre épül. Ott voltam a Hősök terén, hittem a békében. Aztán megnéztem a brüsszeli szavazásokat. A valóság kiábrándító. Ez a cikk nem egy politikai elemzés. Ez egy személyes vallomás a csalódásról.

  • Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

Lehet, hogy hiba volt hinni. De olyan jó volt hinni benne. Hinni abban, hogy a politika lehet tiszta, hogy jöhet valaki, aki nem a régi reflexekből él, hanem valóban a magyarok érdekét nézi. Én elhittem Péternek, hogy ő a béke és a józan ész hangja lesz Brüsszelben. Aztán kénytelen voltam szembenézni a tényekkel. A brüsszeli szavazási jegyzőkönyvek makacs dolgok, nem lehet őket kimagyarázni.

Az elárult béke: Miért szavazták meg a háborút?

 A legfájóbb pont. Itthon százezreknek ígérték a békét, azt, hogy kimaradunk a háborúból. Én is ezért támogattam őket. Erre mit látok? A Tisza Párt képviselői az Európai Néppárt (EPP) frakciófegyelmét követve gondolkodás nélkül megszavazták az Ukrajnának szánt újabb fegyveres segélycsomagokat és a háborús finanszírozás folytatását.

Hol van itt a béke? Hol van itt a magyar érdek? Ez pontosan ugyanaz a háborúpárti politika, amit a brüsszeli elit és a régi baloldal képvisel. Ez nem „új politika”. Ez a régi nóta, csak új énekes adja elő.

Az elárult haza: Miért szavazták meg a migrációs paktumot?

A másik döbbenet. Péter itthon arról beszélt, hogy meg kell védeni a határokat. Logikusan hangzott. Ehhez képest a Tisza Párt képviselői Brüsszelben megszavazták a migrációs paktumot – azt a paktumot, amely kötelező kvótákat vagy (ha nem fogadunk be migránsokat) kötelező büntetéseket ró Magyarországra.

Hogyan lehet reggel „nemzeti érdekről” beszélni, délben pedig igent mondani a kötelező migránsgettókra? Ez színtiszta képmutatás. Rá kellett jönnöm: a Tisza Párt nem a magyar érdeket, hanem az EPP érdekét képviseli. Mi pedig csak az eszköz voltunk, hogy bejuttassuk őket oda.

És akkor jött a végső pofon. Azt hittem, legalább abban egyetértünk, hogy a gyerekeinket hagyják békén. Hogy a gyermekvédelem nemzeti minimum. Ehhez képest mit látok? Azt látom, hogy a Tisza Párt egyik politikusa, Bodis Krisztina, LMBTQ-mesét ír „Csipke Józsika” címmel. Azt látom, hogy az EPP-vel együtt megszavazzák azokat a határozatokat, amelyek elítélik a magyar gyermekvédelmi törvényt.

Hogyan beszélhetnek ők a gyermekek védelméről, miközben a másik kezükkel az „érzékenyítést” tolják? Nincs olyan, hogy „biztonságos érzékenyítés”, ahogy „biztonságos abortusz” sem létezik! Miféle biztonság az, amiben sérül egy gyermek lelke, vagy elpusztul egy emberi élet? Ez is egy hazugság.

Az elárult ígéret: A „túl bőkezű” nyugdíjak

És ha ez nem lenne elég, ott vannak a "szakértők" elszólásai. Azok az emberek, akik állítólag a programot írják. Hallgatom őket, és azt mondják, a nyugdíjrendszer "túl bőkezű" (kinek, nekik?), meg hogy a Nők40 (ami az édesanyámnak is óriási segítség volt) valójában "pazarlás", és "át kell alakítani" a 13. havi nyugdíjat.

Tényleg? Amíg mi a változásért küzdöttünk, ők a háttérben már a megszorításokat tervezték? Azt, hogy pont a legkiszolgáltatottabbaktól, a szüleinktől, nagyszüleinktől vegyenek el?

Fáradt vagyok

Talán tényleg naiv voltam. Azt hittem, ez egy forradalom. De kiderült, hogy ez csak egy casting volt az EPP új magyarországi franchise-ára. Egy termék, amit ügyesebben csomagoltak be, mint a régit. Átvertek minket, akik valódi, józan eszű, nemzeti változást akartunk.

Nem vagyok már dühös. Csak fáradt és kiábrándult.

Ez nem az én hangom. És ez már biztosan nem az én pártom.

További híreink

Őrület jön a hétvégén – a rendőrség is nagy erőkkel készül

Vonaton tombolt és rendőrökre támadt – alig hisszük el, milyen ítélet született

Az orvos figyelmeztet: Ez a demencia első jele - és nem a memóriavesztés

„Mit pofázol?” – Dzsudzsáknak azt is le kellett nyelnie, amit pedig végképp nem akart

„Süt a nap, az emberek kedvesek” – Itt kezd új életet az országot elhagyó magyar énekesnő

Arne Slot a Liverpool sajtótájékoztatóján megkapta az utolsó kérdést, amit hallani akart

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Albek Anna szerint félelmetes a Győr védekezése

Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó

További híreink

Bosszúra szólította fel az Amerikai Egyesült Államokat és Európát Volodimir Zelenszkij + videó

Lemondott Orbán Viktor legélesebb bírálója + videó

Brüsszel hadat üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest
2
Lemondott Orbán Viktor legélesebb bírálója + videó
3
Jogi lépések megtételét fontolgatja az Európai Bizottság Magyarországgal és Szlovákiával szemben
4
Egy vipera is előkerült a nagykállói közgyűlésen kirobbant verekedésben + videó
5
Több mint baleset? Szabotázs gyanúja merül fel a százhalombattai tűzesetnél
6
Vonaton tombolt és rendőrökre támadt – alig hisszük el, milyen ítélet született
7
Rögtön egy majdnem mindenkit érintő jó hírrel indul a november
8
Brüsszel hadat üzent Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának + videó
9
Antiszemita hullám söpör végig Olaszországon – a gimnáziumok és egyetemek is lángra kaptak + videó
10
A Honvéd kiejtette a Debrecent a kupából

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!