Kikészíti a környékbelieket a légi forgalom, és a helyzet még romolhat

Még a cserepeket is lefújja a háztetőkről az alacsonyan szálló repülők keltette szélörvény a Liszt Ferenc repülőtér környékén. A légi forgalom okozta zajtól tízezrek még este sem tudnak pihenni. A Panaszkönyvnek nyilatkozó szakértők szerint a megengedettnél jóval több járat szeli át az eget éjszakánként, ráadásul a reptér bővítése miatt hamarosan tovább nő a forgalom.

A Hír TV Panaszkönyv című műsorának nyilatkozó Halma Ágnes már éjszaka sem tud pihenni a fel-és leszálló repülőgépek zajától, pedig ő nem is a reptér közvetlen közelében, hanem Kőbányán, a X. kerületben él.

„Van úgy, hogy a hetedik, nyolcadik gépre felébredek és már nem tudok visszaaludni. Előfordult például a tavalyi évben, hogy a húszat is megközelítette a műveletek száma 0 és 5 óra között, amikor a kijelölt zajgátló védőövezetben csak hatot engedélyeznek” – fogalmazott a hölgy.

„Éjjel még 23 órakor, vagy azután és reggel 4 óra 30-kor már mennek a gépek, körülbelül kétpercenként. Tehát már olyan szinten tudjuk, hogy a párom mondja, hogy hát igen, ez a 6.05-ös Wizzair, a 7.22-es Ryanair, hú, ez a nagyon dörgő, ez az Emirates” – hangzott egy másik panasz a műsorban.

Kőbánya mellett érintett Rákoshegy, Sashalom, Mátyásföld, Zugló, de Ferencváros és Angyalföld is, ezekből a kerületekből sok a panasz. A környezeti zajról szóló rendelet szerint nappal 65, éjszaka 55 decibel a megengedett maximális zajszint. Vannak, akik maguk vásároltak zajmérő felszerelést, hogy mérni és bizonyítani tudják, hogy ennél jóval nagyobb zajt kénytelenek elviselni nap mint nap.

A lakók hiába panaszkodnak, a hatóságoktól eddig segítséget nem kaptak.

A Panaszkönyvnek a Budapest Airport kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy csak átmenetileg repül több gép a város felett. „Egy jelentős pályafelújítási munkát kellett végrehajtani az 1-es futópályán. Ki kellett cserélni a pálya középső, mintegy 1,4 tized kilométer hosszúságú betoncsíkját teljes egészében. Ez várhatóan június 30-ig áll fenn ez a mostani állapot” – tájékoztatott Hardy Mihály.

A repteret működtető Budapest Airport azonban a légi áruszállításban rejlő lehetőségeket is kiaknázná, az úgynevezett Cargo City-t jövőre adják át. Ezzel a mostani áruforgalom akár a duplájára is növekedhet.

Nem csak a lakosság, de a környező önkormányzatok is elégedetlenek a Budapest Airport terveivel. A rákosmentei, azaz a XVII. kerületi önkormányzat szerint a reptér nem tartja be a jogszabályokat, például az éjszaka megengedett 6 gép helyett akár 10-15 repülő is elhúz felettük. A X. kerületi önkormányzat pedig azt kifogásolja, hogy vasúti sínek és forgalmas utak mellé helyezték a repülőgépek zajszintjét mérő eszközöket, így azok nem a valós zajterhelést mutatják. A reptér környezetében élők hivatalos, független zajszintvizsgálatot szeretnének, de eddig egyetlen szakértő sem állt melléjük a reptérrel szemben. A lakosok szerint azért, mert ezzel a megélhetésüket kockáztatnák.