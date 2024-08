Ki mindenkinek intézett kórházi VIP-ellátást Magyar Péter?

Lássunk néhány konkrét esetet. Nagyapjának, (jog)Erőss Pálnak éppen a Honvédban intézett „VIP-ellátást”, ami arról szólt, hogy nekik rendelési időn kívül, de adj’ uramisten, most azonnal kell ám szemészeti ellátás. Hivatkozási alap: a (volt) feleség… Aztán nagyanyjának, Erőss Pálné született Mádl Teréziának intézett különleges ellátást, sms-ben közölte az illetékessel, hogy a nagyit ne a Jánosba vigyék, hanem menjen ki hozzá a Kapás utcai ügyelet, mert – most figyeljenek! – „az ismert okok miatt nem akarok mentőt hívni hozzá”. Majd kiderült, hogy muszáj mentőt hívni. Ekkor azzal állt elő ismét, hogy a nagyit ne a területileg illetékes és ügyeletes János-kórházba vigyék, hanem a Korányiba, mert ott már tavasszal elintézte, hogy egyszemélyes intenzíven legyen és lehessen 24 órán keresztül látogatni, és ugyanezt kellene most is elintézni. El ne felejtsük: mindezt karácsony szent napján! Hivatkozási alap: a (volt) feleség…"

