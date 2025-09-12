Ki léphet Magyar Péter helyére, ha tavaszig összeomlik a Tisza Párt?

Megosztás itt:

Egyre többen állítják, hogy Magyar Péter nem fogja bírni tavaszig a nyomást, és még a voksolás előtt összeomlik – vetette fel Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő a Zebra DPK-ban. A kormánypárti politikus szerint rejtély, hogy kit tennének meg Magyar Péter utódjának: az is lehet, hogy egy külföldről hazatérő bankár, vagy inkább újabb szereplőválogatást tartanak a baloldalon.

Egyre hangosabbak azok az értesülések, amelyek szerint Ursula von der Leyen és Manfred Weber nincs megelégedve Magyar Péter utóbbi hónapokban mutatott teljesítményével. Azt már többször is kijelentették külföldön, hogy Magyar Péternek változást kell hoznia a hazai politikában, úgy kell megfordítania a közéleti hangulatot, hogy jövő tavasszal egy Brüsszelnek megfelelő kormány álljon fel idehaza.

