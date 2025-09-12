Keresés

Belföld

Ki léphet Magyar Péter helyére, ha tavaszig összeomlik a Tisza Párt?

2025. szeptember 12., péntek 08:20 | Magyar Nemzet
Magyar Péter TISZA Párt

Brüsszel támogatása csak akkor marad meg, ha Magyar Péter bizonyítani tud – ám hibái szaporodnak, emberei is gyengítik, így egyre többen találgatják, ki lehet az utódja.

Egyre többen állítják, hogy Magyar Péter nem fogja bírni tavaszig a nyomást, és még a voksolás előtt összeomlik – vetette fel Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő a Zebra DPK-ban. A kormánypárti politikus szerint rejtély, hogy kit tennének meg Magyar Péter utódjának: az is lehet, hogy egy külföldről hazatérő bankár, vagy inkább újabb szereplőválogatást tartanak a baloldalon. 

Egyre hangosabbak azok az értesülések, amelyek szerint Ursula von der Leyen és Manfred Weber nincs megelégedve Magyar Péter utóbbi hónapokban mutatott teljesítményével. Azt már többször is kijelentették külföldön, hogy Magyar Péternek változást kell hoznia a hazai politikában, úgy kell megfordítania a közéleti hangulatot, hogy jövő tavasszal egy Brüsszelnek megfelelő kormány álljon fel idehaza.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Új rekord született Japánban

 Újabb rekordot döntve 99 ezer fölé emelkedett a századik életévüket betöltött emberek száma Japánban - derült ki a kormány által pénteken kiadott adatokból.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

