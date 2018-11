Ki finanszírozza a migránsáradatot?

2018. NOVEMBER 12., HÉTFÕ ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ KEDDEN KÉTNAPOS HIVATALOS LÁTOGATÁSRA LITVÁNIÁBA UTAZIK. GULYÁS GERGEÉLY: A MIGRÁCIÓ ÜGYE MIATT TÁMADJÁK MAGYARORSZÁGOT, DE A KORMÁNY EBBEN A KÉRDÉSBEN NEM HAJLANDÓ MEGEGYEZNI. ÖT ÉV ALATT 1400 MILLIÁRD FORINT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL FOLYT BE A MAGYARORSZÁGI ÚTHASZNÁLATBÓL KÖZÖLTE BARTAL TAMÁS, A NÚSZ VEZÉRIGAZGATÓJA. CSÖKKEN AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN 7, A GÁZOLAJ 3 FORINTTAL LESZ OLCSÓBB SZERDÁTÓL. MEGKEZDÕDÖTT A NYUGDÍJPRÉMIUMOK UTALÁSA, CSÜTÖRTÖKTÕL A POSTAI KÉZBESÍTÉSEK IS ELKEZDÕDNEK. NÕTT A HAZAI ÉPÍTÕIPAR TELJESÍTMÉNYE SZEPTEMBERBEN, A TERMELÉS CSAKNEM 26%-KAL HALADTA MEG AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIT. 32 M FT-ÉRT VÁSÁROLT BUSZT A GÉMESI GYÖRGY VEZETTE ZÖLD HÍD KFT., MIKÖZBEN PÉNZHIÁNYRA HIVATKOZVA FELFÜGGESZTETTE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁST MI. ÖTNAPOS ÜLÉST TART AZ ORSZÁGGYÛLÉS A HÉTEN. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: JOGELLENES, HOGY AZ EURÓPAI TANÁCS ÜLÉSE MELLETT MEGHALLGATÁST IS TARTANAK A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL M1. HUMANITÁRIUS VESZÉLYHELYZET ALAKULHAT KI A BALKÁNON A TÉL KÖZELEDTÉVEL A MIGRÁCIÓKUTATÓ INTÉZET SZERINT. HOLLIK ISTVÁN: A TERRORIZMUST IS FINANSZÍROZHATJÁK A MIGRÁNSOK A NÉVTELEN BANKKÁRTYÁKKAL. A FIDESZ-KDNP VÁLASZT KÖVETEL AZ EU-TÓL ÉS AZ ENSZ-TÕL, HOGY KINEK A PÉNZÉBÕL ÉS MIÉRT FINANSZÍROZZÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKAT. AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD KÖZÖS LISTÁT ÁLLÍT A 2019-ES EP-VÁLASZTÁSOKRA. ÚJRA SZABÓ TÍMEÁT ÉS KARÁCSONY GERGELYT VÁLASZTOTTÁK A PÁRBESZÉD TÁRSELNÖKEIVÉ. PÖLÖSKEI GÁBORNÉ: BEVEZETNÉK A KANCELLÁRIA-RENDSZERT A SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOKBAN, ÉS ÁTALAKÍTANÁK A SZAKGIMNÁZIUMOKAT INFORÁDIÓ. PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE: NINCS OLYAN KÖRÜLMÉNY, AMI INDOKOLNA EGY ILYEN RADIKÁLIS VÁLTOZTATÁST TANÉV KÖZBEN. DUNA HOUSE: AZ ÉV ELSÕ TÍZ HÓNAPJÁBAN TÖBB MINT 131 EZER INGATLAN-ADÁSVÉTEL TÖRTÉNT. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEKKEL A TERRORIZMUS ELLEN ABU-DZABIBAN. HORST SEEHOFER BEJELENTETTE, HOGY TÁVOZIK A BAJOR CSU ELNÖKI TISZTSÉGÉBÕL, DE BELÜGYMINISZTER MARAD. A BOLGÁR KORMÁNY IS ELUTASÍTOTTA AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT. TOVÁBBRA SINCS MEGEGYEZÉS A NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁNAK MEGSZÛNÉSÉRÕL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOKON KÖZÖLTE A BREXITÜGYI FÕTÁRGYALÓ. ELSÜLLYEDT EGY MENEDÉKKÉRÕKET SZÁLLÍTÓ CSÓNAK A TÖRÖK PARTOKNÁL, KÉT FELNÕTT ÉS KÉT GYEREK MEGHALT, 6 EMBERT KERESNEK, HÁRMAT KIMENTETTEK. A JOBBOLDALI KLAUS IOHANNIS ÁLLAMFÕ SZERINT A VIORICA DANCILA VEZETTE SZOCIÁLLIBERÁLIS KORMÁNY NINCS KÉSZEN AZ EU-ELNÖKSÉGRE. EGY ÓRA ALATT MINTEGY SZÁZ RAKÉTÁT LÕTTEK KI A GÁZAI ÖVEZETBÕL A KÖRNYEZÕ DÉL-IZRAELI TELEPÜLÉSEKRE AZ IZRAELI HADSEREG HARCI REPÜLÕI VÁLASZKÉNT LÉGICSAPÁSOKAT HAJTOTTAK VÉGRE A PALESZTINOK LAKTA TERÜLET ELLEN. VLAGYIMIR PUTYIN ÉS DONALD TRUMP A G20-CSOPORT BUENOS AIRES-I CSÚCSTALÁLKOZÓJÁN TÁRGYALNA A RÖVID ÉS KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ RAKÉTÁK LESZERELÉSÉRÕL. 63 EMBERT, KÖZTÜK 36 HÍRSZERZÉSI TISZTSÉGVISELÕT VETTEK ÕRIZETBE ETIÓPIÁBAN KORRUPCIÓS VÁDAKKAL. MÁR 149 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A JEMENI POLGÁRHÁBORÚNAK A HODEIDA KIKÖTÕVÁROSÉRT VÍVOTT HARCOKBAN. LEGKEVESEBB 37 RENDÕR HALT MEG AZ AFGANISZTÁNI FARÁH TARTOMÁNYBAN A TÁLIBOK FEGYVERESEKKEL VÍVOTT HARCOKBAN. HÚSZ DIÁK BENNÉGETT EGY UGANDAI ISKOLÁBAN, AMIT A GYANÚ SZERINT KIRÚGOTT DIÁKOK GYÚJTOTTAK FEL. VÁDAT EMELTEK AUSZTRÁLIÁBAN EGY 50 ÉVES NÕ ELLEN, AKI TÛKET SZÚRT A BOLTOKBAN ELADÁSRA SZÁNT EPREKBE. 31-RE EMELKEDETT A KALIFORNIAI TÛZVÉSZ HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. ENGEDÉLY NÉLKÜL TARTOTT LÕFEGYVERT TALÁLTAK EGY FÉRFI AUTÓJÁBAN SZABOLCSBAN, A FÉRFIT LETARTÓZTATTÁK. KOLUMBIAI DROGMILLIÁRDOK MIATT INDULT PER BUDAPESTEN, 35 EMBERT VÁDOLNAK 18 MILLIÁRD FORINT TISZTÁRA MOSÁSÁVAL. BUSZ ÉS TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT A BUDAPESTI ERZSÉBET HÍDON, A BUDÁRA VEZETÕ OLDALON CSAK EGY SÁV JÁRHATÓ. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT SZURDOKPÜSPÖKINÉL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT, A 21-ES UTAT LEZÁRTÁK. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY KISBUSZ ÉS EGY AUTÓ ÉRDEN, KÖZBEN ELSODORTAK EGY GYALOGOST, AKI A HELYSZÍNEN MEGHALT. ÁTKELÕ HAJÓJÁRATOK KÖZLEKEDNEK A DUNÁN KARÁCSONYIG A KOSSUTH TÉR-VÁRKERT BAZÁR-PETÕFI TÉR ÚTVONALON. FOKOZOTTAN ELLENÕRZI A VONATJEGYEKET A MÁV-START DUNAKESZI ÉS DUNAKESZI-GYÁRTELEP ÁLLOMÁSOKON NOVEMBERBEN.