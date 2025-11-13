Keresés

2025. 11. 13. Csütörtök
„Kezet fogtak rá” – Szijjártó Péter megerősítette: a Trump–Orbán alku erősebb, mint a papír

2025. november 13., csütörtök 14:30 | MTI

A washingtoni csúcstalálkozó után megindult a baloldali média kínos kármentése arról, hogy hol van „leírva” a megállapodás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szófiából tiszta vizet öntött a pohárba: a józan ész világában a két vezető kézfogása a megállapodás, az írásba foglalás már „pusztán technikai, bürokratikus kérdés.”

  • „Kezet fogtak rá” – Szijjártó Péter megerősítette: a Trump–Orbán alku erősebb, mint a papír

A washingtoni Orbán–Trump csúcstalálkozó történelmi sikerét követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szófiából tiszta vizet öntött a pohárba, és a józan ész hangján tette helyre a kármentő hazugságokat terjesztő „ellendrukkereket”. A miniszter kíméletlen őszinteséggel vázolta fel, mi volt a tárgyalások valódi tétje: a magyar rezsicsökkentés megmentése.

1. A tét: a háromszoros energiaár elkerülése

Szijjártó Péter szerint a tét nem volt kisebb, mint hogy ha az amerikai szankciók életbe lépnek, „minimum megtriplázódtak volna karácsonyra hazánkban az energiaárak”.

"Ez volt a tét. És a miniszterelnök elérte, hogy ez ne történjen meg" – szögezte le. A miniszter világossá tette: aki ennek a sikernek a súlyát próbálja csökkenteni, az „Magyarország rosszakarója” és azt akarta, hogy a magyar emberek háromszor annyit fizessenek.

2. A kézfogás súlya: több mint papír

A hazai baloldali média kétségbeesetten próbálta kisebbíteni a megállapodás súlyát azzal, hogy "hol van leírva". Szijjártó Péter nevetségessé tette ezt az érvelést, rámutatva a reálpolitika és a bürokrácia közötti különbségre.

"A miniszterelnök és Donald Trump elnök megállapodtak [...]. Az elnök és a miniszterelnök kezet fogott erre a megállapodásra, így ez mindaddig érvényben van, amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, Orbán Viktor pedig a miniszterelnök Magyarországon" – jelentette ki.

A miniszter a józan ész logikájával hozzátette: az írásba foglalás „pusztán technikai, bürokratikus kérdés”. Az elnöki rendszerben a kézfogás a döntés.

3. A hazai ellenzék komolytalansága

A miniszter kitért a hazai ellenzék és különösen Magyar Péter szerepére is, akit a józan ész alapján teljesen komolytalannak nevezett a nemzetközi politikában.

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter mit tudott volna elérni, Szijjártó így felelt: „Hát meg se hívnák oda, ugye itt kezdődik, be se engednék oda. Szóba se állnának vele.”

Majd hozzátette: „Lehet itt kukorékolni, lehet hülyeségeket beszélni, lehet szaladgálni Brüsszelben Manfred Weberhez meg Ursula von der Leyenhez, de aki nem tényező a nemzetközi politikában, az nem tud elérni semmit. [...] Lehet hülyéskedni, lehet mémeket gyártani vagy lehet napi tizenöt bejegyzést kiírni a Facebookra. De a nemzetközi politika az komoly dolog. Ott a nagyfiúk vannak a színpadon.”

4. A brüsszeli csőd leleplezése

Szijjártó Péter szerint a washingtoni siker tökéletesen leleplezi a brüsszeli elit alkalmatlanságát. Míg Orbán Viktor olyan megállapodást kötött, amely "kölcsönösen előnyös" (jó az USA-nak és jó Magyarországnak), addig Brüsszel pont az ellenkezőjét teszi.

"Ursula von der Leyen olyan megállapodást kötött, ami jó az Egyesült Államoknak, és botrányosan, tragikusan rossz az európaiaknak" – mutatott rá a miniszter.

Konklúzió: A washingtoni siker a tiszteleten és a kölcsönös érdekeken alapult, ahol két erős, egymást barátként kezelő vezető tárgyalt. Ez a józan észre alapuló, pragmatikus politika szöges ellentétben áll a brüsszeli ideológiai zsarolással és a hazai ellenzék komolytalan, Facebook-alapú provokációival. A tét a magyar családok biztonsága volt, és a kormány ezt a csatát Washingtonban megnyerte.

Forrás: MTI

Top10

1
Kormányinfó – Jövőre a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat + videó
2
Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben
3
Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó
4
Halálos baleset történt a 4-es számú főúton
5
Újabb botrány fenyeget Brüsszelben
6
Házkutatást tartottak ByeAlexnél
7
Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor
8
Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó
9
Fordulat a nyugdíjaknál: a kormány hatalmas lépésre szánta el magát
10
Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni

Mi zajlott a háttérben? Sarkozy újra perben a líbiai pénzek miatt

