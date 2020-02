Kezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka

Gyurcsány Ferenc két régi bizalmasának érdekeltségeit hizlalta leginkább az elmúlt másfél évben a DK-képviselőcsoportja - írja a HVG. A 9 fős DK-s képviselőcsoport 164 szerződéssel megközelítőleg 240 millió forintot költött húsz hónap alatt. Klímavédelmi Akciótervről, adócsökkentésről, az új Nemzeti Konzultációról és az ellenzék állapotáról is beszélt szokásos évértékelő beszédében Orbán Viktor. A kormányfő kijelentette: „a liberális nem más mint diplomás kommunista". Orbán Viktor évértékelője a magyar kormány egy évtizede képviselt értékrendjét tükrözte, ami társadalmi támogatottságának alapja - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője. Az aktuálpolitikai csatározásokon felülemelkedve, hosszú távú kérdésekkel foglalkozott a miniszterelnök vasárnapi évértékelő beszédében - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hétfőn az M1-en. Éles a választóvonal a klímavédelemről való gondolkozást illetően: vannak akik beszélnek róla, mint például Brüsszel, és vannak, akik Magyarországhoz hasonlóan cselekednek is - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1-en. Kálló Gergely (Jobbik-DK-LMP-MSZP-Momentum-PM) nyerte az időközi országgyűlési képviselő-választást a Fejér megyei 4-es számú választókerületben, Dunaújvárosban és környékén. Új befektetőket csalogathat Magyarországra az iparűzési adó átalakítása - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Magyar Nemzetnek. Áprilisban vagy májusban kaphat építési engedélyt az első öt honvédelmi sportközpont - mondta Simicskó István, a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos az M1-en. Változik a klíma, és azzal együtt alakulnak át a környezeti, gazdasági és társadalmi kihívások, mindezek pedig szükségessé teszik a gyakorlati megoldások kidolgozását - mondta Nagy István agrárminiszter. Egyetemi startupokkal növelhető Magyarország innovációs teljesítménye - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Nőtt a nevelőszülők száma - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára az M1-en. Megdöbbentő és sajnálatos a perui magyar nagykövet botránya, amely a magyar diplomáciára is árnyékot vet - mondta a külügyi bizottság elnöke. Németh Zsolt hangsúlyozta: egy folyamatban lévő büntetőügyről van szó, ezért erkölcsi és jogi felelősség a márciusban kezdődő tárgyalás eredményeképpen születhet. Kárpátaljai fiatalok robotikai képzését támogatja a kormány - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. Semmilyen tünetet nem mutattak a Dél-pesti Centrumkórházban két hétig karanténban tartott magyarok, a Covid-19 koronavírus által okozott fertőzöttség nem igazolódott, így hazamehettek - mondta el az egészségügyért felelős államtitkár az M1-en. Újabb óvintézkedésekkel próbálják megfékezni az új típusú koronavírus-járvány terjedését a közép-kínai Hupej tartományban, miközben az ország többi részén tovább mérséklődött a napi új fertőzöttek száma. Peking a március elejére tervezett, éves parlamenti ülésszak elnapolását fontolgatja az új koronavírus-járvány miatt. Két repülőgépen elhagyták Japánt a korábban Jokohama kikötőjében karanténba helyezett Diamond Princess üdülőhajó amerikai utasai - közölte az Egyesült Államok tokiói nagykövetsége. Már három olyan izraeli állampolgárt találtak a Jokohamában vesztegzár alá helyezett Diamond Princess óceánjárón, aki megfertőződött a koronavírussal - jelentette a The Times of Israel című újság. A kiemelkedő tudományos értéket képviselő doktori disszertációért járó John McCain-díjjal ismerték el Mártonffy Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédjének értekézését a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. A nemzetek polgárainak érdekvédelme fontosabb az őket „pofozó” Európai Uniónál az olasz Liga vezetője, Matteo Salvini szerint, aki kormányzásra való készülésre szólította fel a jobboldali erőket a Rómában rendezett párttalálkozón. Feloszlatta magát az észak-macedón parlament, hogy lehetővé váljon az április 12-ére tervezett előre hozott választás. Oroszország hagyjon fel az „atrocitásokat elkövető" szíriai kormány támogatásával - szólította fel Moszkvát a Fehér Ház. Legalább 70 holttestet rejtő tömegsírra bukkant a szíriai hadsereg és a helyi polgárőrség a Damaszkusz környéki Kelet-Gutában. Két új ellenőrzőpontot létesített a török hadsereg az észak-szíriai Idlíb tartományban. Legkevesebb 24 embert meggyilkoltak dzsihadisták Burkina Faso északi részén egy protestáns templom elleni támadásban. Ismeretlen fegyveresek meggyilkoltak 22 civilt - köztük 14 gyereket - Kamerunban, az angol anyanyelvűek lakta Északnyugati tartományban - közölte az ENSZ. Két ember vesztette életét, miközben tízezreket kellett evakuálni a brit szigeteken a Dennis vihar miatt. 182 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. A Fővárosi Főügyészség tizenhat emberrel - tizennégy egykori önkormányzati képviselővel és két volt jegyzővel - szemben nyújtott be vádiratot a terézvárosi ingatlanügyletek miatt. Kisebb tűz ütött ki egy gyermekintézményben Budapest XIX. kerületében, a Huba utcában, senki sem sérült meg. Életének kilencvenhetedik évében elhunyt Tímár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke - írta a Magyar Hírlap és a Népszava. Fának csapódott egy személygépkocsi Monorierdő belterületén vasárnap éjszaka, a jármű vezetője a helyszínen meghalt - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: MOL-Pick Szeged - Paris Saint-Germain (francia) 32:29 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19 - Dornbirn Bulldogs 9:1 Szlovák jégkorongliga: HC Kosice - MAC Újbuda 5:1 Fucsovics Márton hét helyet rontva a 73., Balázs Attila pedig három pozíciót javítva 106. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, melynek élén továbbra is Novak Djokovic áll. Babos Tímea egyesben két helyet rontva a 100. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.