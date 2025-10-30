Kezdődik a tüsszögés-parádé! Túlélőkalauz az idei influenzajárványhoz + videó
2025. október 30., csütörtök 06:45
Hallják már a távolban az első tüsszentéseket és köhögéseket? Igen, hivatalosan is megérkezett az év legkevésbé várt „vendége”: kezdődik az influenzaszezon. Mielőtt azonban bárki kétségbeesne, a Napindítóban ma nem pánikot keltünk, hanem a józan észre és a felelősségvállalásra apellálunk. Mit tehetünk most, hogy megvédjük magunkat és a szeretteinket?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.