Keveset mozognak a magyarok

Hiába a tucatnyi különböző mozgásforma még mindig sok az elhízott magyar. Egy friss WHO felmérés szerint a lakosság több mint 38 százalék nem végez elegendő testmozgást. A férfiaknál az arány 33, míg a nőknél 43 százalék.

A Hír TV által megkérdezett dietetikus egy másik felmérést említ, amely szerint a magyar felnőttek többsége azt mondja, hogy anyagi oka van annak, hogy nem végeznek rendszeres testmozgást. A szakember szerint azonban, ez nem lehet kifogás.

„Drágán is lehet egészségtelenül élni és olcsón is lehet egészségesen. Tehát ne a pénz, mint bűnbak és kifogás jelenjen meg az életünkben, hanem vegyük a fáradtságot és szálljunk le a villamosról, metróról 1-2 megállóval korábban. Egy futócipőben gyalogoljunk, menjünk a gyerekekkel kirándulni. Sok kicsi sokra megy, és ez a kilók számát is csökkentheti” – jelentette ki Antal Emese.

A modern világ vívmányai, a mobiltelefon, a számítógép mind-mind a mozgásszegény életmód felé hajtják a gyermekeket. A gyermek háziorvos azt mondja, nagyon keveset tartózkodnak a szabadban a gyermekek. „Hát igen csak túlsúlyosak, látszik rajtuk a mozgáshiány. Nagyon sokszor fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tartsák egyenesen magukat, nagyon sok a gerincferdülés, a görbe hát, ez is jellegzetes, és bizony a túlsúly is. Mindig mondom, hogy nem lehet megállni és a korral haladni kell, nem az a baj, hogy nyomkodják a telefonokat és használják elsősorban az internetet, a közösségi médiát, de lehet ezt a szabadban is tenni” – mondta Varga Károly gyermekorvos.

A mozgáshiány okozhat szívproblémákat, a 2-es típusú cukorbetegséget, de egyes ráktípusok is kialakulhatnak tőle. A felnőtt magyar lakosság 70 százaléka túlsúlyos, ahogy minden negyedik gyermek is. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a világ népességének több mint negyede nem mozog eleget, ez 1,4 milliárd embert jelent.