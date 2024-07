Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre az EFOTT fesztiválon

Magyar Péter az eredeti tervek szerint egy színpadon beszélgetett volna a fesztiválon. Fel is ment a színpadra, de amikor látta a gyér érdeklődést, inkább lejött. És mivel a szervezők várakozásait is alulmúlta a fiatalok érdeklődése, végül kitalálták, hogy nem a színpadon fognak beszélgetni, hanem akkor beülnek „a közönség közé”.

Your browser does not support the video tag.