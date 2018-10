Kevesen tudják azt, amit Tarlós

Ismert, bejelentette a jövő évi főpolgármester-jelöltséggel kapcsolatos döntését Tarlós István. A főpolgármester Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót.

Nagyon kevés olyan politikus van Magyarországon, aki ilyen nagy hatással tud lenni a miniszterelnökre, „ha úgy tetszik, ennyire az ujja köré tudja csavarni és ilyen hatékonyan tudja mozgatni”, mint Tarlós István főpolgármester – kezdte a Hír TV-ben Pulai András, a Publicus Intézet stratégiai igazgatója. A szakértő emlékeztetett, az elmúlt időszakban a városvezető jó pár dolgot kért nyilvánosan és nem nyilvánosan is Orbán Viktortól, és a nyilvánosak túlnyomó többségét megkapta – a Lánchíd és a Váralagút, valamint metrófelújításra fordítandó pluszpénz. „Azt gondolom, hogy Tarlós szempontjából ez két szempontból is jó, egyrészt a saját politikai súlyát növelni, másrészt a nap végén ez a budapestieknek lesz jó, ő már most elkezdte a kampányát” – fogalmazott Pulai.

Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója is hasonlóan gondolja. Szerinte ez egy win-win szituáció, mind a két oldal győzött, Tarlós István szeretett volna főpolgármester-jelölt maradni, a Fidesz pedig szerette volna, hogy ő legyen a főpolgármester-jelöltjük. „Az volt a kérdés, hogy mekkora mértékű plusz forrásokat juttat majd Budapest számára a kormányzat a jövőben, ez egy kellemes probléma, ahol azt kellett eldönteni, hogy most a Lánchídra adnak sok pénzt, vagy a városligeti fejlesztésekre, esetleg mindkettőre” – húzta alá Nagy.