Kevesebbet kell fizetni holnaptól a gázolajért

Elkezdődött az üzemanyagárak korrekciója, miután a Brent olaj hordónkénti ára is jelentős csökkenést mutatott a napokban – írta a Holtankoljak.hu. A héten csütörtöktől már a gázolaj beszerzési ára is csökken bruttó négy forinttal. A benzin ára most változatlan marad.

Az aktuális átlagárak a mai napon a következők: a 95-ös benzin litere 602, a gázolajé 610 forint.

A világpiaci olajár öt százalékkal esett kedden, miután Izrael eloszlatta a piaci aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy iráni olajtermelő infrastruktúrára készülne csapást mérni – emlékeztetett a távirati iroda.

Mindemellett a Nemzetközi Energiaügynökség is mérsékelte a globális kereslet növekedési ütemére vonatkozó előrejelzését, arra hivatkozva, hogy az OPEC+ termelői csoportban közel rekordszintű tartalékkapacitás áll rendelkezésre, valamint a fő piacokon, például Kínában mérséklődik a kereslet.

