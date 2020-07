Kettővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt egy idős, krónikus beteg

Magyarország tisztelettel adózik az egészségügyi dolgozók teljesítményének - mondta Áder János köztársasági elnök az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Semmelweis-napi ünnepségén. Újra leforgatná az MSZP-s kamuvideót a szocialisták választmányi elnöke. Kunhalmi Ágnes arról beszélt: a kormány próbálja elfedni az ágyfelszabadításról szóló történeteket, ezért támadja a pártot. A baloldal tart a magyar emberektől, ezért akarja elhallgattatni őket - közölte Halász János, a Fidesz parlamenti frakciószóvivője. A kormány rendszeresen kikéri a magyar emberek véleményét sorsfordító kérdésekkel kapcsolatban, így történik ez most is - közölte Menczer Tamás. Az államtitkár hangsúlyozta: kiemelten fontos, hogy minél többen vegyünk részt a nemzeti konzultációban. Egyértelműen növekedett az Orbán Viktor munkájával elégedettek aránya a koronavírus-járvány kezelésének következtében; jelenleg a magyar társadalom 62 százaléka elégedett a miniszterelnöki munkájával - közölte a Nézőpont Intézet. A veszélyhelyzeti jogrend hozzájárult a védekezés sikeréhez - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtti éves meghallgatásán. Mintegy 200 ezer családot, több mint 900 milliárd forinttal támogatott a kormány egy év alatt a családvédelmi akcióterv keretében - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó valamennyi ágazat több pénzből gazdálkodhat jövőre a 2021-es költségvetési törvény szerint, amelyet pénteken fogadhat el az Országgyűlés - közölte az Emmi parlamenti államtitkára. A kormány gazdaságvédelmi akciótervét bírálta Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke, aki szerint a jövő évi, a kormány által benyújtott költségvetés helyett egy baloldali, esélyteremtő büdzsét kellene elfogadnia a parlamentnek. Ha Gyurcsányékon múlna, már sokaknak se munka, se álláskeresési támogatás nem lenne - reagált a Fidesz Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnökének kijelentéseire. Karácsony Gergelyt a háttérből irányítják. Ugyanis amit Gyurcsány Ferenc pártja nem akar, az nem megy át a Fővárosi Közgyűlésen - erről beszélt Budapest korábbi főpolgármestere a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Tarlós István hangsúlyozta: azzal, hogy a főváros vezetése korrupciógyanú miatt vizsgálatot kezdeményez 8 ügyben, Karácsony csapata csak a saját eredménytelenségéről akarja elterelni a figyelmet. Ötmilliárd forintos forrást biztosít a kormány budapesti utak felújítására a jövő évi költségvetésben – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mától minden vállalkozás számlájára rálát a NAV - erről az adóügyekért felelős államtitkár számolt be. Izer Norbert elmondta, a hatályba lépő online számlázással az adóegyszerűsítés és a gazdaságfehérítés új korszaka kezdődik. Innovációs és Technológiai Minisztérium: 2020 júniusában túlnőtték a kifizetések az uniós társfinanszírozású Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program eredeti, 1300 milliárd forintos keretösszegét. Csaknem egymilliárd forint rendkívüli támogatást ítélt oda a kormány összesen 134 településnek - írja a Magyar Nemzet. Az önkormányzatok a működőképességük megőrzéséhez, kötelező feladataik ellátásához kértek segítséget az államtól. Ötvenmillió forint bírságot szabott ki a Pikó András vezette józsefvárosi önkormányzatra a Közbeszerzési Hatóság mert többszörösen jogsértő szerződést kötött a közétkeztetésre. Szoborvédő akciócsoportot szervez a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be a párt alelnöke. Novák Előd hangsúlyozta, nem fogják hagyni, hogy hazánkban is hősi szobrokat döntsenek le, és átírják a történelmet. Igazi korszakváltást jelent az egy éve elérhető családvédelmi akcióterv - jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek nyilatkozva. A gyermeknevelés támogatása a járványügyi készültség alatt sem állhat le, ezért az idén is 1,5 milliárd forintnyi támogatást vehetnek igénybe az önkormányzatok a gyermekétkeztetés fejlesztésére - jelentette be Varga Mihály a közösségi oldalán. A pénzügyminiszter kiemelte: a pályázat keretében konyhák, étkezők felújítására, fejlesztésére, vagy akár új konyhák létesítésére is lehetőség van. Mélyen hallgatnak az európai szocialisták László Imre felháborító nyilatkozatáról, miközben a magyar belpolitikáról rendszeresen tájékoztatják és félretájékoztatják a nemzetközi közvéleményt - írta az európai szocialisták frakcióvezetőjének Novák Katalin. A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár úgy fogalmazott, bízik abban, hogy a pártcsaládba tartozó Demokratikus Koalíció politikusának Hitlert dicsérő szavai nem elfogadhatóak az európai szocialistáknak. Az Európai Szocialisták Pártja nem kommentálta László Imre Hitlert dicsérő kijelentését. A Hír Tv brüsszeli tudósítójának a tömörülés szóvivője, Victoria Martín de la Torre azt mondta, nem kommentálják az esetet, mert szerintük az belügy. A regionális kapcsolatok, a nemzeti közösségek támogatása és az uniós érdekérvényesítés területén is erősödhet Magyarország és Szlovákia együttműködése - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Ellentétes lenne az európai értékekkel, ha a gazdagabb államok több támogatást kapnának – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök videokonferencián egyeztetett az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel az EU költségvetésével kapcsolatban. Kössön az Európai Unió új migrációs megállapodást Ankarával annak érdekében, hogy Törökország megfékezze a migrációt saját határán - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ankarában. A mai naptól 6 hónapig Németország tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Berlin Horvátországtól vette át a tisztséget, amelyet jövő év elején ad tovább Portugáliának. Tizennégy ország állampolgárai számára szünteti meg a koronavírus-járvány miatt bevezetett beutazási korlátozásokat - meghatározott feltételek függvényében - július 1-től az Európai Unió. A múlt hetihez képest mérsékeltebb ütemben, de még mindig viszonylag gyorsan terjed Ukrajnában a koronavírus-fertőzés, az eddig azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 44 ezret. A fertőzöttek számának jelentős növekedése miatt a járványgócokban korlátozó intézkedéseket vezettek be Szerbiában, Belgrádban például kötelezővé tették a maszk viselését zárt térben, valamint a tömegközlekedési eszközökön. Nagy-Britannia nem megszorító intézkedésekkel, hanem milliárdos építkezési és infrastrukturális beruházásokkal lesz úrrá a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokkon - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt nap alatt 6693-mal 647 849-re emelkedett. A kínai, az orosz és az amerikai koronavírus elleni fellépést bírálta Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Több ezer francia kórházi dolgozó vonult ismét utcára a nagyvárosokban, miután kevesellik a kormány által a közegészségügyi dolgozók fizetésének emelésére javasolt 6,3 milliárd eurót. Jóváhagyta Donald Trump amerikai elnök 9500 amerikai katona kivonását Németországból. Legkevesebb 13 ember meghalt egy gázszivárgás okozta robbanásban az iráni fővárosban - közölte a Khabaronline hírportál. Bubópestis miatt került kórházba két ember Mongólia nyugati részén - közölte az ázsiai ország egészségügyi minisztériuma. Vasárnap mormotahúst ettek, és vélhetően így kapták el a betegséget. Közeli hozzátartozók elleni erőszakos cselekmény után ne lehessen feltételesen szabadon bocsátani az elkövetőt - erről beszélt az igazságügyi miniszter parlamenti meghallgatásán. Varga Judit azt mondta, több ponton szigorítják a vonatkozó jogszabályokat. Meghalt egy férfi, miután egy személyautó és egy kamion összeütközött Dusnok és Sükösd között - közölte a rendőrség. Tíz játékosnak is pozitív lett a koronavírus-tesztje a női kézilabda NB I-ben szereplő Váci NKSE csapatánál. Debrecenben megkezdte négyhetes edzőtáborát a 3x3-as női kosárlabda-válogatott.