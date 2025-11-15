Kettős mércét alkalmaz Brüsszel Magyarországgal szemben + videó

Megosztás itt:

Bakondi György: "Tavaly fogadták el a paktumot, a saját szabályaikat is semmibe véve sürgették, hogy még az Európai Uniós választások előtt még az eredeti összetételű európai parlament szavazhassa meg. Ez az első olyan éves jelentés, amely most már az államokat besorolja. Három kategória van. Hogy migrációs nyomás alatt áll. Spanyolország, Görögország stb. Van amelyik az illegális migrációs nyomás veszélyének van kitéve. És van a harmadik kategória amelyikbe ott nincs ilyen migrációs nyomás. Kétsége se legyen a kedves nézőknek, hogy Magyarország harmadik kategóriába nyert besorolást."