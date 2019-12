Kettős mércét alkalmaz a főváros új vezetése a színházaknál

A kispesti hangfelvételeken elhangzó újabb állítás vált valóra - írja a Magyar Nemzet. December elején távozott posztjáról Guzmics Zsombor, a kispesti építéshatóság korábbi vezetője. Guzmics ugyan azt állítja, a rendszer átalakítása miatt állt fel, a botrányos felvételeken viszont Lackner Csaba kispesti képviselő arról beszélt, hogy Guzmics a választások után távozni fog posztjáról. Lackner szerint részben azért, mert „ő is egy éhes fiatalember", részben pedig azért, mert Gajda Péter polgármester attól tart: ráégnek a Guzmics félék. A gazdasági és a családpolitikai tárgyú törvények meghozatalát nevezte a parlament őszi ülésszaka legfontosabb döntéseinek Kövér László, az Országgyűlés elnök. Elfogadta az új kulturális törvényt az Országgyűlés. A törvénycsomag az állami, önkormányzati és közös fenntartású intézmények létrejöttét teszi lehetővé. A kormány azt követően döntött a magyar kulturális élet működésének szabályozásáról, hogy napvilágra került Gothár Péternek, a Katona József Színház rendezőjének szexuális zaklatási ügye. Újabb botrányt okozott a parlamentben az ellenzék. A kulturális törvény szavazásakor a párbeszédes, MSZP-s és DK-s képviselők tiltakozásul felálltak, és fekete maszkot tartottak az arcuk elé. Teljes sötétség az álarcos bálban - kommentálta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán az ellenzéki akciót. Egy újabb reptér megépítése is megoldás lehet a ferihegyi zajszennyezésre - jelentette ki Karácsony Gergely a főpolgármesteri közmeghallgatáson. A Kulturált Légi közlekedésért Egyesület tagjai a Városházán demonstráltak, azt mondták, a reptérnél lévő kerületekben nem lehet élni a Ferihegyre tartó repülőgépek zajától. A főpolgármester azt mondta, hogy egyeztetni fog a kérdésről a kormánnyal. Ordít a balliberális tömbről, hogy kettős mércét alkalmaz - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese a kulturális törvény módosítása elleni demonstráció kapcsán. Dúró Dóra emlékeztetett arra, hogy Karácsony Gergely korábban kijelentette, megdöbbenne, ha ismét Dörner György nyerné az Új Színház igazgatói pályázatát. A Dúró Dóra szerint a főpolgármester eljárása a kommunista időket idézi, hiszen Karácsony Gergely egy olyan pályázat eredményhirdetését tartotta meg, amelyet még ki sem írtak. Több évre tervezhetőséget és a színházi dolgozók bérének emelését is lehetővé teszi a kormány elfogadott kulturális törvénycsomagja - jelentette ki a kulturális államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Fekete Péter szerint az ügyet politikai haszonszerzésre használta az ellenzék szakmai vita helyett. Mérséklődnek a társadalmi különbségek Magyarországon, a szegénység folyamatosan csökken, és Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján tovább nőtt az életszínvonal - mondta Lakner Zoltán Lehel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa az M1-en. Nyugdíjasok meglehetősen nagy csoportjának kedveznek azok a járulékszabályok, amelyeket szerdán szavazott meg az Országgyűlés - mondta a Magyar Nemzetnek Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. Döntés született az idei év két legnagyobb keretösszegű kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatán, mintegy 85 milliárd forint új támogatásról - mondta Bódis József, az ITM államtitkára. Csaknem ezer diák igényelte már a nyelvtanulásra fordítható diákhitelt - írja a Magyar Nemzet. A Diákhitel Központ vezérigazgatója a lapnak úgy nyilatkozott: eddig valamennyi ügyfél a maximális, ötszázezer forint összegű kölcsönt kérte. A kormány minden döntésénél figyelembe veszi a családok érdekeit - hangsúlyozta Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Az új terápiák eredményeként javult a tüdődaganatos betegek túlélési aránya - mondta Horváth Ildikó, az Emmi egészségügyért felelős államtitkára. A kormány összesen 2300 olyan ukrán gyermek táborozását finanszírozta a Velencei-tónál, akinek az édesapja megsérült vagy elhunyt a kelet-ukrajnai konfliktusban – jelentette ki a nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Jogi köntösbe bújtatott boszorkányüldözésnek nevezte a Magyarországgal szemben indított, 7-es cikk szerinti eljárást Varga Judit igazságügyi miniszter az M1-en. A parlamenti diplomácia is egyre hangsúlyosabb a magyar-amerikai kapcsolatokban - hangsúlyozta Németh Zsolt, az Interparlamentáris Unió magyar-amerikai baráti tagozatának elnöke. Ma délután kezdődik az idei év utolsó uniós csúcstalálkozója Brüsszelben. A kétnapos tanácskozáson az állam- és kormányfők a hétéves uniós költségvetésről, az éghajlatváltozásról valamint fontosabb külkapcsolati kérdésekről tárgyalnak. Érvénytelenítette az osztrák alkotmánybíróság a korábbi néppárti-szabadságpárti kormány 2018-ban elfogadott biztonsági csomagjának főbb pontjait, mert az alkotmánnyal ellentétesnek találta őket. Pedro Sánchez szocialista ügyvezető kormányfő újraválasztását javasolta a parlamentnek VI. Fülöp spanyol király. Nemkívánatos személynek nyilvánította a moszkvai német nagykövetség két munkatársát azt orosz külügyminisztérium. Megkezdődött az előrehozott parlamenti választás az Egyesült Királyságban. Az amerikai képviselőház óriási kiadási összegről szóló védelmi költségvetési törvényt fogadott el, amely keretet biztosít az űrhaderő számára, és szankcionálja a két új, Európába irányuló orosz gázvezetéket, az Északi Áramlat 2-t és a Török Áramlatot. Donald Trump amerikai elnök az egyetemi Izrael-ellenes jelenségek és az antiszemitizmus visszafogását célzó rendeletet írt alá. Washington együtt akar működni Moszkvával a líbiai konfliktus lezárása érdekében - közölte Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Az izraeli parlament megszavazta saját feloszlatását, majd jóváhagyta azt az indítványt, amely új parlamenti választás kiírását írja elő jövő év március másodikára. Aggodalmát fejezte ki Oroszország, Törökország és Irán a terrorista csoportok egyre fokozódó jelenléte miatt az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban. Megtalálták a tengerben a chilei légierő két napja eltűnt szállítógépének a roncsait és a fedélzetén utazó emberek maradványait mintegy 30 kilométerre attól a helytől, ahol a légiirányítók elvesztették vele a kapcsolatot. Visszautasította a népirtás vádját Mianmarral szemben a délkelet-ázsiai ország vezetője a hágai Nemzetközi Bíróság előtt. Aung Szan Szú Kjí szerint a vád félrevezető, és a történtek leírása nem felel meg a valóságnak. Kivonultak a nemzetközi tanácsadók a hongkongi rendőrség tüntetéseken tanúsított állítólagos túlkapásait vizsgáló bizottságából és felfüggesztették együttműködésüket a felügyeleti szervvel, amely megítélésük szerint nem tudja ellátni feladatát. Az indiai törvényhozás felsőháza megszavazta az állampolgársági törvény módosításáról szóló jogszabályt, amely indiai állampolgárságot ad három szomszédos, muszlim többségű országból érkező, nem iszlám vallású bevándorlóknak. Az M1-es autópályán elfogtak két szerb állampolgárt, akit egy Pozsonyban bántalmazott férfi halála miatt kerestek a szlovák hatóságok - közölte a rendőrség. Jogerősen is életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Győrkös Istvánt hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés és lőfegyverrel visszaélés miatt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla. Átépítés miatt lezárják az M70-es autóutat csütörtökön és pénteken a muraszemenyei és a tornyiszentmiklósi csomópont között - közölte az Útinform. Férfi kézilabda SEHA Liga: Telekom Veszprém - Eurofarm Rabotnik (északmacedón) 35:24 Hosszú Katinka 100 méter vegyesen, 200 méter pillangón és 100 méter mellen sem talált legyőzőre a Kaposváron zajló rövidpályás úszó országos bajnokság nyitónapján. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős lett az év párosa a női teniszversenyeket szervező WTA-nál. Labdarúgó Magyar Kupa: Vác FC (NB II) - Újpest FC 0:3; Dorogi FC (NB II) - Debreceni VSC 1:1 - tizenegyesekkel: 5:4