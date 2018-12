2018. DECEMBER 9., VASÁRNAP DEUTSCH: A MIGRÁNSVÍZUMOK ÜGYÉBEN ÁMOKFUTÁSBA KEZDETT AZ EURÓPAI PARLAMENT BEVÁNDORLÁSPÁRTI TÖBBSÉGE KOSSUTH RÁDIÓ. BUDAPESTEN TÜNTETTEK A SZAKSZERVEZETEK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN. AZ ÉRDEKVÉDÕK ELFOGADHATATLANNAK TARTJÁK AZ ÉVI 400 ÓRÁNYI TÚLÓRA, ILLETVE A 3 ÉVES MUNKAIDÕKERET BEVEZETÉSÉT. MSZP: TILTAKOZNI KELL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN. ALÁÍRÁSGYÛJTÉST INDÍT A JOBBIK A NYELVVIZSGA KÖTELEZÕVÉ TÉTELÉNEK ELHALASZTÁSÁÉRT. AZ LMP, PUZSÉR RÓBERT FÜGGETLEN FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTET TÁMOGATJA A JÖVÕ ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON. TÖBB CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉS IS A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM NAPIRENDJÉN VAN, EZEK KÖZÖTT SZEREPEL A FALUSI CSOK IS MAGYAR IDÕK. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: ÉRDEMES KIHASZNÁLNI AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI BEFIZETÉSEK UTÁN JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYT. KUTATÓ- ÉS OLTÓANYAG-TERMELÕ KÖZPONTOT ADOTT ÁT PALKOVICS LÁSZLÓ MOHÁCSON. BEJELENTETTE A NEMZETI HÚSGALAMBPROGRAM ELINDÍTÁSÁT NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER. ELKÉSZÜLT AZ ESZTERGOMI SZENT ANNA-TEMPLOM, KÖZISMERTEBB NEVÉN KEREKTEMPLOM KÜLSÕ FELÚJÍTÁSA. TÖBB MINT 8 EZER SÁRGAMELLÉNYES GYÛLT ÖSSZE PÁRIZS UTCÁIN ÉS CSAKNEM UGYANENNYI RENDÕRT VEZÉNYELTEK KI. VÍZÁGYÚVAL ÉS KÖNNYGÁZZAL FÉKEZTÉK MEG A TÜNTETÕKET PÁRIZSBAN A RENDÕRÖK. A TÜNTETÕK MÁR NEM AZ ADÓEMELÉSEK, HANEM EMMANUEL MACRON KORMÁNYA ELLEN TILTAKOZNAK M1. FRANCIAORSZÁGBAN ORSZÁGSZERTE 125 EZREN DEMONSTRÁLTAK, 120 SÉRÜLT VAN ÉS TÖBB MINT 1400 EMBERT ELÕÁLLÍTOTTAK. PÁRBESZÉDRE SZÓLÍTOTT FEL A FRANCIA KORMÁNYFÕ ÉS A NEMZETI EGYSÉG HELYREÁLLÍTÁSÁT ÍGÉRTE A TEGNAPI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS UTÁN. BRÜSSZELBEN IS TÜNTETTEK A SÁRGAMELLÉNYESEK, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKKAL OSZLATTA FEL A TILTAKOZÓKAT, TÖBB MINT 100 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK. ELHALASZTJÁK A KEDDRE KITÛZÖTT PARLAMENTI SZAVAZÁST A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL THE SUNDAY TIMES. POROSENKO A MOSZKVAI PATRIARCHÁTUS VEZETÕJÉNEK SEGÍTSÉGÉT KÉRTE A KERCSI-SZOROSNÁL ELFOGOTT TENGERÉSZEK KISZABADÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. A MIGRÁCIÓ ÉS A BIZTONSÁG TÉMÁJÁT VESZI ELSÕKÉNT NAPIRENDRE A NÉMET CDU ÚJ ELNÖKE. MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS BOMBA MIATT 25 EZER EMBERT EVAKUÁLTAK EGY LENGYEL VÁROSBAN. UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT: AZ UKRÁN HATÓSÁGOK MEGTALÁLTÁK A MAGYARELLENES PLAKÁTOK FELTÉTELEZETT MEGRENDELÕJÉT. EGYIPTOMI BELÜGYMINISZTÉRIUM: AZ EGYIPTOMI RENDÕRSÉG MEGÖLTE A KOPTOK ELLENI NOVEMBERI MERÉNYLET KÉT ELKÖVETÕJÉT. ÕRIZETBE VETTEK NÉGY GYANÚSÍTOTTAT IRÁNBAN A CSÜTÖRTÖKI TERRORMERÉNYLETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. BÛNÖSNEK TALÁLTA A BÍRÓSÁG AZT A 21 ÉVES FÉRFIT, AKI TAVALY HALÁLRA GÁZOLT EGY TÜNTETÕT A CHARLOTTESVILLE-I ZAVARGÁSOK IDEJÉN. DONALD TRUMP DERÛLÁTÓ AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOKAT ILLETÕEN. FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ VESZPRÉMNÉL A 8-AS FÕÚTON, KÉT EMBER MEGHALT, AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZT TELJESEN LEZÁRTÁK POLICE.HU. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A FEHÉRGYARMAT ÉS DEBRECEN KÖZÖTT KÖZLEKEDÕ SZEMÉLYVONAT DEBRECENBEN. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, A JÁSZBERÉNYI ÚTI FELÜLJÁRÓN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. MÁV: DECEMBER 9-ÉN LÉP ÉLETBE AZ ÚJ VASÚTI MENETREND. EGY SZEMÉLYAUTÓ NEKIÜTKÖZÖTT EGY MÁSIK AUTÓNAK JÁSZBERÉNYNÉL A 31-ES ÚTON, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK.