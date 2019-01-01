2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Ketten haltak meg az utakon éjjel

Hír TV

2019. január 1., kedd 15:44, frissítve: kedd 16:13

Csengődön egy kiskőrösi férfi vesztette életét amikor a terepjárójuk egy útkereszteződésben egy ház falának csapódott.

A balesetben további 3 ember megsérült. Szilveszter éjjelén egyébként összesen 7-en sérültek meg súlyosan, 15-en pedig könnyebben különböző balesetekben. Az ittas vezetők száma úgy alakult ahogy a korábbi években, a rendőrök 4 embert kaptak azon, hogy részegen ült volán mögé. Az egyenruhások egyébként összesen 84 embert fogtak el és 104 embert állítottak elő. Pirotechnikai eszközökkel összefüggésben pedig 13 szabálysértési eljárást indítottak.

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