Ketten haltak meg az utakon éjjel

2019. JANUÁR 1., KEDD ÁDER JÁNOS: CSAK RAJTUNK MÚLIK, HOGY MIRE MONDUNK NEMET ÉS MIRE MONDUNK IGENT MONDTA A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚJÉVI KÖSZÖNTÕJÉBEN A KÖZSZOLGÁLATI TELEVÍZIÓBAN. ORBÁN VIKTOR: ITT HÁROM ÓRA HÍJÁN 2019. BOLDOG ÚJ ÉVET, MAGYARORSZÁG - ÍRTA A MINISZTERELNÖK FACEBOOK-FOTÓJÁHOZ BRAZÍLIÁBAN. ORBÁN VIKTOR, JAIR BOLSONARO ELNÖKI BEIKTATÁSÁRA MENT A DÉL-AMERIKAI ORSZÁGBA, EGYIKE ANNAK A TIZENKÉT ÁLLAM- ÉS KORMÁNYFÕNEK, AKI JELEN LESZ A JANUÁR ELSEJEI ESEMÉNYEN. AZ ORSZÁG ELSÕ BABÁJA, VANDA, ÉJFÉL UTÁN NYOLC PERCCEL SZÜLETETT MISKOLCON, A FÕVÁROSBAN PEDIG 2 ÓRA 55 PERCKOR VILMA VOLT AZ ELSÕ ÚJSZÜLÖTT A HONVÉD KÓRHÁZBAN. DÖMÖTÖR CSABA: A KORMÁNY ALAPVETÕ CÉLJA 2019-BEN IS EGY ERÕSÖDÕ, GYARAPODÓ ORSZÁG, AMELY KÉPES FENNTARTANI A BIZTONSÁGÁT - MONDTA AZ ÁLLAMTITKÁR HÉTFÕI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN. HORVÁTH ILDIKÓ: ELHIVATOTT ÉS TARTÓS MUNKA FOLYIK A MENTÕK MEGÚJÍTÁSÁÉRT - MONDTA AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR HÉTFÕN. EMMI: EMELKEDIK A GYED ÉS A DIPLOMÁS GYED ÖSSZEGE, VALAMINT MEGJELENIK A GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA, A GYOD IS. CSATH MAGDOLNA: AZ ÖSSZES MAKRO MUTATÓ JÓL ALAKULT 2018-BAN - MONDTA A KÖZGAZDÁSZ AZ M1-EN. SZAKÉRTÕ: AZ EURÓPAI UNIÓ 2019-BEN IS SZIMBOLIKUS HADSZÍNTÉR MARADHAT, AMELYEN A RÉGI TAGÁLLAMOK MEGPRÓBÁLJÁK LENYOMNI, BEKEBELEZNI AZ ÚJABBAKAT - MONDTA A KOSSUTH RÁDIÓ HÍRMÛSORÁBAN. JANUÁR 1-TÕL 18 SZÁZALÉKRÓL 5 SZÁZALÉKRA CSÖKKEN AZ ESL ÉS AZ UHT TEJEK FORGALMI ADÓJA - KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: JANUÁR 1-TÕL ÁLTALÁNOSAN 20 SZÁZALÉKKAL EMELKEDIK A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ. AZ EGÉSZSÉGI KOCKÁZATOT JELENTÕ ÉTELEKRE ÉS ITALOKRA VONATKOZIK, AZONBAN ÚJÉVTÕL AZ ADÓKÖTELES ITALOK KÖRÉBE TARTOZIK A GYÜMÖLCSPÁRLAT, A PÁLINKA ÉS A GYÓGYNÖVÉNYES ITAL IS. 2019-TÕL ÁLLAMI ÜGYNÖKSÉG FELEL A MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKÉRT, AMELY A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁRT ELÉRÕ VALAMENNYI PROJEKT MEGVALÓSÍTÓJA LESZ. AZ ÜGYNÖKSÉG ÖTSZÁZMILLIÁRD FORINTIG VÁLLALHAT KÖTELEZETTSÉGET ÍRJA A MAGYAR IDÕK. VARGA MIHÁLY: A MINIMÁLBÉR JÖVÕRE HAVI BRUTTÓ 149 EZER, A GARANTÁLT BÉRMINIMUM PEDIG 195 EZER FORINT LESZ. MINTEGY 100 KÖBMÉTER HULLADÉKOT TAKARÍTOTTAK ÖSSZE A BUDAPESTI SZILVESZTERI RENDEZVÉNYEK HELYSZÍNEIN AZ FKF DOLGOZÓI. VILÁGSZERTE SZÁZEZREK KÖSZÖNTÖTTÉK AZ UTCÁKON AZ ÚJ ÉVET, A LEGTÖBBEN, 2 MILLIÓAN, A RIÓI COPACABANÁN GYÛLTEK ÖSSZE A TÛZIJÁTÉKRA. AZ ÚJÉVI KÖSZÖNTÕBEN A NÉMET KANCELLÁR AZ ÖSSZETARTÁSRÓL, EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL, AZ OROSZ ELNÖK AZ ÉLETMINÕSÉG JAVÍTÁSÁRÓL BESZÉLT. A FRANCIA ÁLLAMFÕ A SÁRGAMELLÉNYESEKNEK ÜZENT, ÉSZAK-KOREA VEZETÕJE PEDIG AZ AMERIKAI ELNÖKNEK. AZ UNICEF BECSLÉSE SZERINT MINTEGY 395 EZER GYERMEK SZÜLETIK VILÁGSZERTE ÚJÉV NAPJÁN. VÁRATLANUL LEMONDOTT A VATIKÁNI SZÓVIVÕ ÉS A HELYETTESE, KÉT HÉTTEL AZUTÁN, HOGY FERENC PÁPA EGY OLASZ ÚJSÁGÍRÓ BARÁTJÁT NEVEZTE KI A VATIKÁNI MÉDIUMOK SZERKESZTÕSÉGI IGAZGATÓJÁNAK. A POLITIKA NEM A KORMÁNYRÚDNÁL ÁLLÓK KIVÁLTSÁGA - MONDTA FERENC PÁPA KEDDEN, IDEI ELSÕ ÚRANGYALA ÁLDÁSÁBAN. AZ UTÓBBI ÉVTIZED LEGROSSZABB TELJESÍTMÉNYÉVEL ZÁRTA AZ ÉVET A LONDONI TÕZSDE MTI. HÁROMNAPOS ÜNNEPSÉG KERETÉBEN MÁJUS 4-ÉN KORONÁZZÁK MEG THAIFÖLD ÚJ KIRÁLYÁT, MAHA VADZSIRALONGKORNT - JELENTETTE BE A KIRÁLYI PALOTA. ÚJ OFFENZÍVÁT INDÍTOTTAK AZ AFGÁN KÜLÖNLEGES ERÕK AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET ELLEN ÉS MEGÖLTEK 27 FEGYVEREST. A TÁLIBOK EKÖZBEN A BIZTONSÁGI ERÕK 15 TAGJÁT ÖLTÉK MEG ÉSZAK-AFGANISZTÁNBAN. GYALOGOSOK KÖZÉ HAJTOTT EGY AUTÓS SZILVESZTER ÉJJEL A NÉMETORSZÁGI BOTTROPBAN, A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 4-EN MEGSÉRÜLTEK. HÁROM EMBERT MEGSEBESÍTETT EGY KÉSES TÁMADÓ HÉTFÕN KÉSÕ ESTE A MANCHESTERI PÁLYAUDVARON, A TETTEST ELFOGTÁK. AZ ANGOL RENDÕRSÉG HIVATALOSAN IS "TERRORIZMUSHOZ KÖTÕDÕ" CSELEKMÉNYKÉNT KEZELI A MANCHESTERI KÉSELÉST. HÉTRE EMELKEDETT AZ OROSZORSZÁGI HÁZOMLÁS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, 37 EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK SZÁMON KÖZÖLTE A CSELJABINSZKI TERÜLETI SZÓVIVÕ. HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL JÁRÓ ÁRVIZEK PUSZTÍTANAK INDONÉZIÁBAN ÉS A FÜLÖP-SZIGETEKEN. KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ KIJELENTETTE, ELKÖTELEZETT A TELJES ATOMMENTESÍTÉS MELLETT. AZONBAN KÉNYTELEN LESZ "ÚJ UTAT" KERESNI, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBRA IS EGYOLDALÚ LÉPÉSEK MEGTÉTELÉT KÖVETELI ÉSZAK-KOREÁTÓL. KÍNAI ÁLLAMFÕ: A TÖRTÉNELEM ARRÓL TANÚSKODIK, HOGY AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS A LEGJOBB VÁLASZTÁS MIND KÍNA, MIND AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÁMÁRA MONDTA A KÍNAI-AMERIKAI KAPCSOLATOK 40. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. ÁTREPÜLT A NASA NEW HORIZONS ÛRSZONDÁJA EGY OLYAN ASZTEROIDA FELETT, AMELY A LEGTÁVOLABBI ÉGITEST AMIT EDDIG VIZSGÁLTAK - JELENTETTE A PROGRAM VEZETÕJE. JANUÁR ELSEJÉTÕL HAT HÓNAPIG ROMÁNIA TÖLTI BE AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS ELNÖKSÉGÉT. MOSZKVA NAGYON SOK TÉMÁRÓL KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL ÍRTA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DONALD TRUMPNAK KÜLDÖTT ÚJÉVI ÜDVÖZLÕLEVELÉBEN. DONALD TRUMP LASSÍT AZ AMERIKAI CSAPATOK KIVONÁSÁN SZÍRIÁBÓL - MONDTA LINDSEY GRAHAM REPUBLIKÁNUS SZENÁTOR. DONALD TRUMP MEGERÕSÍTETTE, HOGY LASSÍTJA A SZÍRIAI CSAPATKIVONÁST - MTI. ELIZABETH WARREN SZENÁTOR AZ ELSÕ HIVATALOS AMERIKAI ELNÖKJELÖLT-ASPIRÁNS MTI. 45, ILLEGÁLISAN EURÓPÁBA KÉSZÜLÕ AFRIKAI MIGRÁNST MENTETTEK KI A TENGERBÕL TUNÉZIA PARTJAINÁL. 109 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT ÉS HÁROM EMBERCSEMPÉSZT TARTÓZTATTAK LE A TÖRÖK HATÓSÁGOK IZMIR KORMÁNYZÓSÁGBAN. 84 ÉVES KORÁBAN MEGHALT LARRY ROBERTS AZ INTERNET EGYIK ATYJA, AZ ÕSINTERNET ÉS AZ ARPANET LÉTREHOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ ÜGYNÖKSÉG VEZETÕJE VOLT. KÖZEL 200 EZER BRIT KÉRVÉNYEZETT ÍR ÚTLEVELET, A BREXIT-NÉPSZAVAZÁS ÓTA MEGDUPLÁZÓDOTT AZ ÉVENTE BEADOTT KÉRELMEK MENNYISÉGE PRIVÁTBANKÁR. EGY AFGÁN MENEKÜLT BÁNTALMAZOTT EGY PÁRT BUDAPESTEN, A KELETI PÁLYAUDVARNÁL SZILVESZTER ÉJJEL POLICE.HU. KATASZTRÓFAVÉDELEM: HOLTAN TALÁLTAK EGY EMBERT A TÛZOLTÓK A FÕVÁROSBAN EGY XVIII. KERÜLETI HÁZTÛZ OLTÁSAKOR. KATASZTRÓFAVÉDELEM: KIGYULLADT EGY CSIRKETARTÁSRA HASZNÁLT ÉPÜLET VASSZÉCSENYBEN, A NAPOSCSIBÉK ELPUSZTULTAK A TÛZBEN. MEGSÉRÜLT EGY 11 ÉVES KISLÁNY, MERT HELYTELENÜL HASZNÁLT TÛZIJÁTÉKOT MTI. OMSZ: A MENTÕKET ORSZÁGOSAN 2980 ALKALOMMAL RIASZTOTTÁK SZILVESZTERKOR, EBBÕL A FÕVÁROSI 830 ESET VOLT. TÖBB MINT 33 KILOGRAMM KANABISZT TALÁLT A NAV EGY 43 ÉVES BOLGÁR FÉRFI KOCSIJÁBAN RÖSZKÉN, FEKETE PIACI ÉRTÉKE KÖRÜLBELÜL 80 MILLIÓ FORINT POLICE.HU. TÍZ ILLEGÁLIS MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL A RENDÕRÖK HERCEGSZÁNTÓ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN POLICE.HU. OMSZ: TÉLIESRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS AZ ÚJ ÉV ELSÕ HETÉBEN, LEHÛLÉSRE, HELYENKÉNT MÍNUSZ 10 CELSIUS-FOKRA IS LEHET SZÁMÍTANI, EMELLETT HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.