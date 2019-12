Kétszeresére nő A magyar kultúráért és oktatásért pályázat keretösszege

Normális ember ilyet nem csinál - így kommentálta a kormányszóvivő a Gréczy Zsoltról nyilvánosságra került pornográf felvételeket. Hollik István Magyarország élőben című műsorunkban undorítónak nevezte a DK-s politikus viselkedését. Politikai áldozatnak tekinti Gyurcsány Ferenc Gréczy Zsoltot. A DK elnöke az ATV-ban azt mondta: egy tisztességes ember elleni tisztességtelen játszmáról van szó. Gyurcsány a műsorban kiállt Gréczy Zsolt mellett. Adókat emelt és új sarcokat vezetett be több, októberben mandátumot szerzett baloldali polgármester annak ellenére, hogy azzal kampányoltak: csökkentik a terheket - erről ír a Magyar Nemzet. Tovább folytatódik a Főváros által indított felügyelőbizottsági vizsgálat az Újszínház zaklatási ügyében - derül ki Demokratikus Koalíció Gy. Németh Erzsébet által jegyzett közleményéből. A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes annak ellenére folytatja a vizsgálatot, hogy az Újszínház a napokban lezárta az ügyben a belső etikai vizsgálatot, mivel sem áldozatot, sem tettest nem talált. Szexuálisan zaklatta diákjait a Színművészeti Egyetem egy tanára - ezt állítja egy hallgató. Az Origo birtokába jutott levél szerint a diák írásban jelentette az eseteket Upor Lászlónak, a színművészeti rektorhelyettesének. Az LMP 2020-ban szeretné megalapozni, hogy a párt és az általa képviselt zöldpolitika a 2022-es demokratikus fordulatkor már megkerülhetetlen legyen - hangzott el a két társelnök évértékelő sajtótájékoztatóján. Schmuck Erzsébet a fordulat évének nevezte az ideit, mert egyre többen látták be: fenntarthatatlanok a termelési és fogyasztási szokások, hiszen azok ökológiai válsághoz vezettek. Folytatódnak a személycserék Egerben. A tegnapi közgyűlésen arról döntött a testület, hogy menesztik a helyi televízió cégvezetőjét. Gay Krisztina leváltását a jobbikos polgármester azzal indokolta, hogy a városi tévé egri közpénzből pártpropagandát folytatott. Nő az állami fenntartású meddőségkezelési centrumok száma, ingyenessé válik a meddőségi diagnosztika és a meddőségkezelésben használt gyógyszerek is - közölte az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta: a demográfiai kérdésen múlik mindig a nemzet jövője, ezért a kormány sok irányból támogatja a jelenlegi helyzet javítását. Átalakították az Országos Onkológiai Intézet Fej-nyaki daganatok multidiszciplináris központjának fekvőbeteg-osztályát. A 378 millió forintból megújult részleget Kásler Miklós adta át. Jövőre is a SZÉP-kártya lehet a legnépszerűbb elem a cafetéria-rendszerben - közölte a BDO Magyarország. Novemberben az államháztartás (önkormányzatok nélkül számolt) központi alrendszerének hiánya 190,9 milliárd forint volt, az év első tizenegy hónapjában ez 766,3 milliárd forintot tett ki, a 998,4 milliárd forintos éves előirányzat 76,7 százalékát. Januártól a hallgatók számára továbbra is az eddigi legkedvezőbb, 1,99 százalékos kamattal igényelhető a szabad felhasználású Diákhitel1 - közölte a Diákhitel Központ. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy mégsem lesz új Nemzeti alaptanterv. Még több egyetem bevonását tervezi az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Tanítsunk Magyarországért programba - közölte György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár az M1-en. A júliusban indult nagycsaládosok autóvásárlási programjában a résztvevők már több mint 1000 lízingszerződést kötöttek, 3 milliárd forint értékben - közölte a Magyar Lízingszövetség. 2019 rekordév volt a közúti közlekedés fejlesztésében, ennyi pénzt - 566 milliárd forintot - még sosem fordított Magyarország ilyen célokra. Csak idén mintegy 200 kilométernyi gyorsforgalmi és főút átadása valósul meg. Nem tolerálja tovább a kormány az illegális hulladéklerakást, amelynek a bírságolás mellett például betétdíjak bevezetésével szabna gátat - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Magyar Nemzetnek. Az idei 1,1 milliárd forint helyett jövőre kétmilliárd forintra nő a külhoni magyarság szülőföldön való boldogulásának elősegítését célzó, A magyar kultúráért és oktatásért elnevezésű pályázat keretösszege - jelentette be Potápi Árpád János államtitkár. Elvben megállapodott Oroszország és Ukrajna az orosz földgáz tranzitdíjáról, így jövőre érkezhet Ukrajna felől földgáz Európába. Belga sajtóértesülések szerint Carles Puigdemont és Toni Comin katalán szakadár vezetők Brüsszelben engedélyt kaptak belépésre és ideiglenes akkreditálásra az Európai Parlamentbe. Új határátkelőhely nyílt a romániai Újmoldova és a szerbiai Galambóc között - adta hírül a román belügyminisztérium. A két település között komp szállítja át az utasokat és a járműveket a Dunán. Pihenőnappá nyilvánította a román kormány a közszolgálati alkalmazottak számára december 27-ét és január 3-át. A közszférában dolgozók így a karácsonyi ünnepek idején és az újév első napjaiban is 5-5 napos hosszú hétvégén lesznek. Csaknem 350 ezer ember él illegálisan Németországban - írta a Die Welt című német lap kormányzati adatokra hivatkozva. Ma ismét a londoni alsóház elé kerül a Brexit-megállapodás. Ma ismét a londoni alsóház elé kerül a Brexit-megállapodás. A képviselők várhatóan szavaznak is az egyezményről, de ez még csak az első lépés lesz a ratifikálás felé. Skócia újra a függetlenségért harcol, mivel a múlt heti brit választások után kézzelfogható közelségbe került a Brexit. Nicola Sturgeon skót miniszterelnök az Európai Unióban tartaná az országot, míg Boris Johnson ragaszkodik a január 31-i kilépéshez. Andrew Bailey, a brit pénzügyi szektor felügyeleti hatóságának vezérigazgatója váltja a Bank of England kormányzói tisztségében Mark Carney-t. Carney január végén távozik a brit jegybank éléről. Rekordot döntött a bombafenyegetések száma Moszkvában – értesült az Interfax hírügynökség. Tegnap legalább ezer objektumból 170 ezer embert kellett evakuálni hamis bombariadók miatt. Halífa Haftar tábornok háromnapos határidőt szabott a tripoli székhelyű kormányt támogató milíciának, hogy hagyja el a fővárost, különben a Líbiai Nemzeti Hadsereg újabb nagy támadást indít ellene. Halífa Haftar tábornok háromnapos határidőt szabott a tripoli székhelyű kormányt támogató milíciának, hogy hagyja el a fővárost, különben a Líbiai Nemzeti Hadsereg újabb nagy támadást indít ellene. A viharos időjárás miatt két ember életét vesztette Spanyolországban. Elővigyázatosságból mostanra az ország több nagy közparkját ideiglenesen bezárták. Megkezdődött a szlovák újságíró-gyilkosság pere. Ján Kuciakot és barátnőjét tavaly február 21-én feltehetően egy vállalkozó végeztette ki. Fél nap alatt 140 külföldit tartóztattak fel a Bács-Kiskun megyei határszakaszon szolgálatot teljesítő rendőrök és honvédek - írja a police.hu. Gyorsított eljárásban jogerősen egy év két hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt a Bajai Járásbíróság egy román férfit, aki három nappal ezelőtt hat szír és egy iraki határsértőt vitt az autójában Bátmonostorról Ausztriába. Elfogtak két bodajki és egy székesfehérvári kábítószer-kereskedőt a rendőrök - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. A mentők karácsonykor is teljes készenlétben állnak, az ország 255 mentőállomásán ezerötszázan teljesítenek majd szolgálatot - közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója. Huszonhárom magyar versenyző indul a 3. téli ifjúsági olimpián, melyet január 9. és 22. között rendeznek Lausanne-ban. Női kosárlabda Európa Kupa, rájátszás a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés: Aluinvent DVTK - Olimpiakosz (görög) 59:54 Az olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok francia Laura Glauser jövő nyártól a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatában folytatja pályafutását.